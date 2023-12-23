https://ria.ru/20231223/zelenskiy-1917699327.html

"Вышел за границы Украины". Зеленского предупредили о серьезной угрозе

"Вышел за границы Украины". Зеленского предупредили о серьезной угрозе - РИА Новости, 23.12.2023

"Вышел за границы Украины". Зеленского предупредили о серьезной угрозе

Главком ВСУ Валерий Залужный мог бы обойти президента Владимира Зеленского на выборах, пишет IL Fatto Quotidiano. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T21:14

2023-12-23T21:14

2023-12-23T21:14

в мире

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валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный мог бы обойти президента Владимира Зеленского на выборах, пишет IL Fatto Quotidiano."Зеленский знает, что если Залужного отстранить от командования и пустить на политическую арену, то он будет практически непобедим", — говорится в материале.Отмечается, что любое решение генерала Залужного в конечном итоге раздражает главу государства. При этом автор публикации обращает внимание, что скандал между политическим и военным руководством страны уже вышел за границы Украины."В условиях предстоящих следующей весной президентских выборов все чаще происходят столкновения между теми, кто хотел бы видеть Зеленского на посту президента, и теми, кто, напротив, стремится его заменить. Возможно, на нынешнего главнокомандующего ВСУ", — делается вывод в статье.В понедельник украинское издание "Цензор" со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева было найдено прослушивающее устройство. Главком ВСУ заявил, что это один из кабинетов, в которых он работает, и назвал инцидент войной. Как позднее сообщила "Украинская правда", прослушивающие устройства нашли и у подчиненных Залужного.Как ранее писали СМИ, между президентом и генералом, вероятно, существует конфликт. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди украинцев, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины