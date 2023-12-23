Рейтинг@Mail.ru
"Вышел за границы Украины". Зеленского предупредили о серьезной угрозе - РИА Новости, 23.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:14 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/zelenskiy-1917699327.html
"Вышел за границы Украины". Зеленского предупредили о серьезной угрозе
"Вышел за границы Украины". Зеленского предупредили о серьезной угрозе - РИА Новости, 23.12.2023
"Вышел за границы Украины". Зеленского предупредили о серьезной угрозе
Главком ВСУ Валерий Залужный мог бы обойти президента Владимира Зеленского на выборах, пишет IL Fatto Quotidiano. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T21:14
2023-12-23T21:14
в мире
украина
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915468355_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_9a62d936b6aad28e351f1905d41c523e.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный мог бы обойти президента Владимира Зеленского на выборах, пишет IL Fatto Quotidiano."Зеленский знает, что если Залужного отстранить от командования и пустить на политическую арену, то он будет практически непобедим", — говорится в материале.Отмечается, что любое решение генерала Залужного в конечном итоге раздражает главу государства. При этом автор публикации обращает внимание, что скандал между политическим и военным руководством страны уже вышел за границы Украины."В условиях предстоящих следующей весной президентских выборов все чаще происходят столкновения между теми, кто хотел бы видеть Зеленского на посту президента, и теми, кто, напротив, стремится его заменить. Возможно, на нынешнего главнокомандующего ВСУ", — делается вывод в статье.В понедельник украинское издание "Цензор" со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева было найдено прослушивающее устройство. Главком ВСУ заявил, что это один из кабинетов, в которых он работает, и назвал инцидент войной. Как позднее сообщила "Украинская правда", прослушивающие устройства нашли и у подчиненных Залужного.Как ранее писали СМИ, между президентом и генералом, вероятно, существует конфликт. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди украинцев, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231223/vsu-1917693066.html
https://ria.ru/20231223/vsu-1917671383.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915468355_266:0:2387:1591_1920x0_80_0_0_d3daec3ef1bb1e8574e272b970f34911.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Вышел за границы Украины". Зеленского предупредили о серьезной угрозе

IFQ: Залужный обойдет Зеленского в случае проведения выборов на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный мог бы обойти президента Владимира Зеленского на выборах, пишет IL Fatto Quotidiano.
"Зеленский знает, что если Залужного отстранить от командования и пустить на политическую арену, то он будет практически непобедим", — говорится в материале.
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
В США забили тревогу из-за реакции украинцев на приказ Минобороны
Вчера, 20:09
Отмечается, что любое решение генерала Залужного в конечном итоге раздражает главу государства. При этом автор публикации обращает внимание, что скандал между политическим и военным руководством страны уже вышел за границы Украины.
"В условиях предстоящих следующей весной президентских выборов все чаще происходят столкновения между теми, кто хотел бы видеть Зеленского на посту президента, и теми, кто, напротив, стремится его заменить. Возможно, на нынешнего главнокомандующего ВСУ", — делается вывод в статье.
В понедельник украинское издание "Цензор" со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева было найдено прослушивающее устройство. Главком ВСУ заявил, что это один из кабинетов, в которых он работает, и назвал инцидент войной. Как позднее сообщила "Украинская правда", прослушивающие устройства нашли и у подчиненных Залужного.
Как ранее писали СМИ, между президентом и генералом, вероятно, существует конфликт. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди украинцев, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Там серьезно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области
Вчера, 16:56
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала