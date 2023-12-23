На Украине рассказали, как Зеленский обрадовался катастрофе в Киеве
Соскин: Зеленский радуется обострению техногенной катастрофы в Киеве
© AP Photo / Louise DelmotteВладимир Зеленский
© AP Photo / Louise Delmotte
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Киеве разрастается техногенная катастрофа, постоянные удары разрушают логистическую инфраструктуру, а Владимир Зеленский радуется тому, что пока еще не объявлен блэкаут, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Киев постепенно разрушается и это разрушение усиливается. В столице техногенная катастрофа с метро и мостами, то есть в Киеве реально идет разрушение логистической инфраструктуры. Вдобавок идут постоянные удары со стороны противника, это добавляет разрушения", — сказал он.
По словам Соскина, Владимир Зеленский радуется тому, что прошел уже "целый месяц" зимы, а энергетика "выдержала" и блэкаут не был объявлен. Аналитик считает такую радость наивной, так как с каждым днем ситуация с энергетикой Украины становится хуже. Такая позиция Зеленского, по мнению эксперта, говорит о том, что он живет уже "днями", не говоря населению, что может произойти в течение нескольких месяцев.
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"Паренек играет роль, он находится в этой роли. Для него нынешняя ситуация на Украине — это своеобразный театр, где главный актер — Зеленский. Поэтому раз для него жизнь — это игра, а игра — это жизнь, то, конечно, для всех остальных возникает катастрофа", — заключил Соскин.
Ранее депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко высмеял объяснения киевских властей по инфраструктурным проблемам города на фоне подтопления метро, предупредив, что "следующим" будет расположенный в Киеве мост Патона.