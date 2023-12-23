https://ria.ru/20231223/zelenskiy-1917610309.html

На Украине рассказали, как Зеленский обрадовался катастрофе в Киеве

На Украине рассказали, как Зеленский обрадовался катастрофе в Киеве - РИА Новости, 23.12.2023

На Украине рассказали, как Зеленский обрадовался катастрофе в Киеве

В Киеве разрастается техногенная катастрофа, постоянные удары разрушают логистическую инфраструктуру, а Владимир Зеленский радуется тому, что пока еще не... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T05:24

2023-12-23T05:24

2023-12-23T05:24

в мире

киев

украина

владимир зеленский

олег соскин

леонид кучма

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873268468_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cdeb2ef1c3ec83501a10ec345d8f3179.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Киеве разрастается техногенная катастрофа, постоянные удары разрушают логистическую инфраструктуру, а Владимир Зеленский радуется тому, что пока еще не объявлен блэкаут, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Киев постепенно разрушается и это разрушение усиливается. В столице техногенная катастрофа с метро и мостами, то есть в Киеве реально идет разрушение логистической инфраструктуры. Вдобавок идут постоянные удары со стороны противника, это добавляет разрушения", — сказал он.По словам Соскина, Владимир Зеленский радуется тому, что прошел уже "целый месяц" зимы, а энергетика "выдержала" и блэкаут не был объявлен. Аналитик считает такую радость наивной, так как с каждым днем ситуация с энергетикой Украины становится хуже. Такая позиция Зеленского, по мнению эксперта, говорит о том, что он живет уже "днями", не говоря населению, что может произойти в течение нескольких месяцев."Паренек играет роль, он находится в этой роли. Для него нынешняя ситуация на Украине — это своеобразный театр, где главный актер — Зеленский. Поэтому раз для него жизнь — это игра, а игра — это жизнь, то, конечно, для всех остальных возникает катастрофа", — заключил Соскин.Ранее депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко высмеял объяснения киевских властей по инфраструктурным проблемам города на фоне подтопления метро, предупредив, что "следующим" будет расположенный в Киеве мост Патона.

https://ria.ru/20231223/pomosch-1917607222.html

https://ria.ru/20231223/udar-1917605518.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, верховная рада украины