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На Украине рассказали, как Зеленский обрадовался катастрофе в Киеве - РИА Новости, 23.12.2023
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05:24 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/zelenskiy-1917610309.html
На Украине рассказали, как Зеленский обрадовался катастрофе в Киеве
На Украине рассказали, как Зеленский обрадовался катастрофе в Киеве - РИА Новости, 23.12.2023
На Украине рассказали, как Зеленский обрадовался катастрофе в Киеве
В Киеве разрастается техногенная катастрофа, постоянные удары разрушают логистическую инфраструктуру, а Владимир Зеленский радуется тому, что пока еще не... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T05:24
2023-12-23T05:24
в мире
киев
украина
владимир зеленский
олег соскин
леонид кучма
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Киеве разрастается техногенная катастрофа, постоянные удары разрушают логистическую инфраструктуру, а Владимир Зеленский радуется тому, что пока еще не объявлен блэкаут, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Киев постепенно разрушается и это разрушение усиливается. В столице техногенная катастрофа с метро и мостами, то есть в Киеве реально идет разрушение логистической инфраструктуры. Вдобавок идут постоянные удары со стороны противника, это добавляет разрушения", — сказал он.По словам Соскина, Владимир Зеленский радуется тому, что прошел уже "целый месяц" зимы, а энергетика "выдержала" и блэкаут не был объявлен. Аналитик считает такую радость наивной, так как с каждым днем ситуация с энергетикой Украины становится хуже. Такая позиция Зеленского, по мнению эксперта, говорит о том, что он живет уже "днями", не говоря населению, что может произойти в течение нескольких месяцев."Паренек играет роль, он находится в этой роли. Для него нынешняя ситуация на Украине — это своеобразный театр, где главный актер — Зеленский. Поэтому раз для него жизнь — это игра, а игра — это жизнь, то, конечно, для всех остальных возникает катастрофа", — заключил Соскин.Ранее депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко высмеял объяснения киевских властей по инфраструктурным проблемам города на фоне подтопления метро, предупредив, что "следующим" будет расположенный в Киеве мост Патона.
https://ria.ru/20231223/pomosch-1917607222.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма, Верховная Рада Украины
На Украине рассказали, как Зеленский обрадовался катастрофе в Киеве

Соскин: Зеленский радуется обострению техногенной катастрофы в Киеве

© AP Photo / Louise DelmotteВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Киеве разрастается техногенная катастрофа, постоянные удары разрушают логистическую инфраструктуру, а Владимир Зеленский радуется тому, что пока еще не объявлен блэкаут, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Киев постепенно разрушается и это разрушение усиливается. В столице техногенная катастрофа с метро и мостами, то есть в Киеве реально идет разрушение логистической инфраструктуры. Вдобавок идут постоянные удары со стороны противника, это добавляет разрушения", — сказал он.
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По словам Соскина, Владимир Зеленский радуется тому, что прошел уже "целый месяц" зимы, а энергетика "выдержала" и блэкаут не был объявлен. Аналитик считает такую радость наивной, так как с каждым днем ситуация с энергетикой Украины становится хуже. Такая позиция Зеленского, по мнению эксперта, говорит о том, что он живет уже "днями", не говоря населению, что может произойти в течение нескольких месяцев.
«
"Паренек играет роль, он находится в этой роли. Для него нынешняя ситуация на Украине — это своеобразный театр, где главный актер — Зеленский. Поэтому раз для него жизнь — это игра, а игра — это жизнь, то, конечно, для всех остальных возникает катастрофа", — заключил Соскин.
Ранее депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко высмеял объяснения киевских властей по инфраструктурным проблемам города на фоне подтопления метро, предупредив, что "следующим" будет расположенный в Киеве мост Патона.
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