https://ria.ru/20231223/zasedanie-1917681482.html
Песков рассказал о заседании ЕАЭС в Петербурге
Песков рассказал о заседании ЕАЭС в Петербурге - РИА Новости, 23.12.2023
Песков рассказал о заседании ЕАЭС в Петербурге
Повестка заседания ЕАЭС в Санкт Петербурге, где будет участвовать президент РФ Владимир Путин, содержательная, график главы государства на последней неделе... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T18:14
2023-12-23T18:14
2023-12-23T18:41
санкт-петербург
россия
дмитрий песков
владимир путин
евразийский экономический союз
снг
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874120162_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_75ee02c6c0fa1126791d6ff3732fc8ce.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Повестка заседания ЕАЭС в Санкт Петербурге, где будет участвовать президент РФ Владимир Путин, содержательная, график главы государства на последней неделе перед новым годом будет напряжённым, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Следующая неделя будет напряжённая, потому что два дня в Питере, это мероприятие с рабочей повесткой дня. И рабочий саммит ЕАЭС, и неформальной саммит СНГ, они не только праздничные, но и, прежде всего, там будет действительно содержательная рабочая повестка", — сказал Песков.Ранее пресс-секретарь главы государства рассказал, что итоговой встречи с кабмином до конца не планируется, поскольку Путин фактически уже провел ее.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874120162_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b42f5548efcffc4547e586a22197f90d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, дмитрий песков, владимир путин, евразийский экономический союз, снг, политика
Санкт-Петербург, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, СНГ, Политика
Песков рассказал о заседании ЕАЭС в Петербурге
Песков: Путин посетит неформальной саммит СНГ и заседание ЕАЭС в Петербурге