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Песков рассказал о заседании ЕАЭС в Петербурге - РИА Новости, 23.12.2023
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18:14 23.12.2023 (обновлено: 18:41 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/zasedanie-1917681482.html
Песков рассказал о заседании ЕАЭС в Петербурге
Песков рассказал о заседании ЕАЭС в Петербурге - РИА Новости, 23.12.2023
Песков рассказал о заседании ЕАЭС в Петербурге
Повестка заседания ЕАЭС в Санкт Петербурге, где будет участвовать президент РФ Владимир Путин, содержательная, график главы государства на последней неделе... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T18:14
2023-12-23T18:41
санкт-петербург
россия
дмитрий песков
владимир путин
евразийский экономический союз
снг
политика
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Повестка заседания ЕАЭС в Санкт Петербурге, где будет участвовать президент РФ Владимир Путин, содержательная, график главы государства на последней неделе перед новым годом будет напряжённым, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Следующая неделя будет напряжённая, потому что два дня в Питере, это мероприятие с рабочей повесткой дня. И рабочий саммит ЕАЭС, и неформальной саммит СНГ, они не только праздничные, но и, прежде всего, там будет действительно содержательная рабочая повестка", — сказал Песков.Ранее пресс-секретарь главы государства рассказал, что итоговой встречи с кабмином до конца не планируется, поскольку Путин фактически уже провел ее.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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санкт-петербург, россия, дмитрий песков, владимир путин, евразийский экономический союз, снг, политика
Санкт-Петербург, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, СНГ, Политика
Песков рассказал о заседании ЕАЭС в Петербурге

Песков: Путин посетит неформальной саммит СНГ и заседание ЕАЭС в Петербурге

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета
Президент России Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Повестка заседания ЕАЭС в Санкт Петербурге, где будет участвовать президент РФ Владимир Путин, содержательная, график главы государства на последней неделе перед новым годом будет напряжённым, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Следующая неделя будет напряжённая, потому что два дня в Питере, это мероприятие с рабочей повесткой дня. И рабочий саммит ЕАЭС, и неформальной саммит СНГ, они не только праздничные, но и, прежде всего, там будет действительно содержательная рабочая повестка", — сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь главы государства рассказал, что итоговой встречи с кабмином до конца не планируется, поскольку Путин фактически уже провел ее.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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