https://ria.ru/20231223/zasedanie-1917681482.html

Песков рассказал о заседании ЕАЭС в Петербурге

Песков рассказал о заседании ЕАЭС в Петербурге - РИА Новости, 23.12.2023

Песков рассказал о заседании ЕАЭС в Петербурге

Повестка заседания ЕАЭС в Санкт Петербурге, где будет участвовать президент РФ Владимир Путин, содержательная, график главы государства на последней неделе... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T18:14

2023-12-23T18:14

2023-12-23T18:41

санкт-петербург

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дмитрий песков

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снг

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Повестка заседания ЕАЭС в Санкт Петербурге, где будет участвовать президент РФ Владимир Путин, содержательная, график главы государства на последней неделе перед новым годом будет напряжённым, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Следующая неделя будет напряжённая, потому что два дня в Питере, это мероприятие с рабочей повесткой дня. И рабочий саммит ЕАЭС, и неформальной саммит СНГ, они не только праздничные, но и, прежде всего, там будет действительно содержательная рабочая повестка", — сказал Песков.Ранее пресс-секретарь главы государства рассказал, что итоговой встречи с кабмином до конца не планируется, поскольку Путин фактически уже провел ее.

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

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санкт-петербург, россия, дмитрий песков, владимир путин, евразийский экономический союз, снг, политика