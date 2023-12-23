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В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремела серия взрывов
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремела серия взрывов - РИА Новости, 23.12.2023
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремела серия взрывов
В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T21:28
2023-12-23T21:28
2023-12-23T21:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье слышны взрывы (на данный момент прозвучало не менее трёх)", - написал Рогов. По его словам, по предварительным данным, в городе работает система ПВО ВСУ, что представляет наибольшую опасность для мирных жителей. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
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В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремела серия взрывов
Рогов: в подконтрольном ВСУ Запорожье прогремела серия взрывов