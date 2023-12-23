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В Днепропетровске прогремели взрывы, пишут украинские СМИ

В Днепропетровске прогремели взрывы, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 23.12.2023

В Днепропетровске прогремели взрывы, пишут украинские СМИ

Взрывы прогремели в Днепропетровске (украинское название Днепр) на Украине на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T14:57

2023-12-23T14:57

2023-12-23T14:59

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске (украинское название Днепр) на Украине на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". "В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. Официальной информации о взрывах пока не поступало. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях воздушная тревога была объявлена в 14.12 мск, она звучит до сих пор. Ранее в субботу украинские СМИ сообщали о взрывах в Кропивницком, в Кривом Роге, а также в подконтрольном ВСУ городе Херсоне.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

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