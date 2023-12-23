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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 23.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы прогремели в субботу в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "ТСН" в... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T11:24
2023-12-23T11:24
2023-12-23T11:24
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "ТСН" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Тревога в указанных регионах была объявлена в промежутке с 10.55 по 10.59 мск, она звучит до сих пор.
https://ria.ru/20231222/kiev-1917365724.html
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в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Телеканал "ТСН" сообщил о взрывах в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги