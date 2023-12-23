https://ria.ru/20231223/vzryvy-1917629975.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 23.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы прогремели в субботу в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "ТСН" в... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T11:24

2023-12-23T11:24

2023-12-23T11:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

кривой рог

днепропетровская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "ТСН" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Тревога в указанных регионах была объявлена в промежутке с 10.55 по 10.59 мск, она звучит до сих пор.

https://ria.ru/20231222/kiev-1917365724.html

украина

кривой рог

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область