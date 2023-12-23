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В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 23.12.2023
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсон, заявил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T10:41
2023-12-23T10:41
2023-12-23T10:41
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсон, заявил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале. "В Херсоне раздаются взрывы!" - написал Мрочко. Ранее в субботу Мрочко сообщал о повреждении в городе контактной электросети, из-за чего остановлено движение всех троллейбусов. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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херсон, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Украина
В Херсоне прогремели взрывы
Глава городской военной администрации Мрочко заявил о взрывах в Херсоне