https://ria.ru/20231223/vyruchka-1917581982.html

Ефимов: выручка резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" выросла в 2,4 раза

Ефимов: выручка резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" выросла в 2,4 раза - РИА Новости, 23.12.2023

Ефимов: выручка резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" выросла в 2,4 раза

За январь – сентябрь текущего года выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" достигла 77 млрд рублей, что выше в 2,4 раза в... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T12:08

2023-12-23T12:08

2023-12-23T12:08

экономика

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

ангстрем

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878585539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3e9043846b87b333e46d2931efc3ec8.jpg

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. За январь – сентябрь текущего года выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" достигла 77 млрд рублей, что выше в 2,4 раза в сравнении с таким же периодом прошлого года, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что за время деятельности резидентов ОЭЗ столицы объем выручки составил порядка 277 млрд рублей."С начала 2023 года объем реализованной продукции резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" увеличился в 2,4 раза и превысил 77 миллиардов рублей. За аналогичный период 2022-го этот показатель составил свыше 31 миллиарда рублей. Среди лидеров – отрасль микроэлектроники, предприятия которой за девять месяцев этого года выручили 27,4 миллиарда рублей, что в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2022-го. Электронная промышленность столицы наращивает обороты по замещению зарубежной продукции и выпуску собственных разработок. Только за первое полугодие 2023-го производство электронных и оптических изделий в Москве выросло на 25 процентов", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что также в число лидеров по объему выручки входит и отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) ОЭЗ Москвы.В свою очередь, министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что тринадцать компаний входят в сектор информационных технологий данной особой экономической зоны. В апреле текущего года резидентом, который специализируется на разработке и выпуске коммутаторов для центров обработки данных, маршрутизаторов и автоматизированных рабочих мест, было запущено в работу на площадке "Печатники" новое производство телекоммуникационного оборудования. Оно направлено на замещение иностранных устройств. По итогам января – сентября выручка компаний превысила показатели аналогичного периода 2022 года и достигла 14,3 млрд руб.Более 20 компаний на сегодняшний день представляют отрасль медтехнологий и биофармы особой экономической зоны "Технополис Москва". Данная отрасль имеет высокие показатели по выручке.По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, за отчетный период компании реализовали продукции на 27,6 млрд руб. Это в 2,7 раза выше, чем за аналогичный период 2022 года.Особая экономическая зона "Технополис Москва" является территорией с особым юрстатусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь 6 площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), где располагаются высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны, превышает 275 га. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет – лидер международных и национальных отраслевых рейтингов.Ранее Ефимов сообщал, что более 5 млн единиц изделий было поставлено с начала прошлого года в городские медучреждения резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" по офсетному контракту.

https://ria.ru/20231222/promzona-1917094054.html

https://ria.ru/20231222/krt-1917441278.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , ангстрем