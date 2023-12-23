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Партия РОС выдвинет кандидатом на выборы президента Бабурина
Партия РОС выдвинет кандидатом на выборы президента Бабурина - РИА Новости, 23.12.2023
Партия РОС выдвинет кандидатом на выборы президента Бабурина
Председатель "Российского общенародного союза" (РОС) Сергей Бабурин сообщил РИА Новости, что на съезде партии в субботу было принято решение выдвинуть его... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T15:37
2023-12-23T15:37
2023-12-23T15:37
выборы президента россии — 2024
политика
россия
сергей бабурин
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Председатель "Российского общенародного союза" (РОС) Сергей Бабурин сообщил РИА Новости, что на съезде партии в субботу было принято решение выдвинуть его кандидатом в президенты РФ. "Я предложил кандидатуру Анара Рамазанова. После этого съезд настоял на включении еще двух кандидатов: меня - Бабурина Сергея, а также Волкова Ивана из Екатеринбурга. Запретили заниматься самоотводами. В тайном голосовании прошла кандидатура Бабурина, на втором месте - Анар Рамазанов. Решение состоялось", - рассказал РИА Новости Сергей Бабурин. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года.
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политика, россия, сергей бабурин, российский общенародный союз
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Сергей Бабурин, Российский общенародный союз
Партия РОС выдвинет кандидатом на выборы президента Бабурина
Партия РОС выдвинет кандидатом на выборы президента России председателя Бабурина