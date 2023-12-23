https://ria.ru/20231223/vybory-1917662766.html

Партия РОС выдвинет кандидатом на выборы президента Бабурина

Партия РОС выдвинет кандидатом на выборы президента Бабурина - РИА Новости, 23.12.2023

Партия РОС выдвинет кандидатом на выборы президента Бабурина

Председатель "Российского общенародного союза" (РОС) Сергей Бабурин сообщил РИА Новости, что на съезде партии в субботу было принято решение выдвинуть его... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T15:37

2023-12-23T15:37

2023-12-23T15:37

выборы президента россии — 2024

политика

россия

сергей бабурин

российский общенародный союз

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Председатель "Российского общенародного союза" (РОС) Сергей Бабурин сообщил РИА Новости, что на съезде партии в субботу было принято решение выдвинуть его кандидатом в президенты РФ. "Я предложил кандидатуру Анара Рамазанова. После этого съезд настоял на включении еще двух кандидатов: меня - Бабурина Сергея, а также Волкова Ивана из Екатеринбурга. Запретили заниматься самоотводами. В тайном голосовании прошла кандидатура Бабурина, на втором месте - Анар Рамазанов. Решение состоялось", - рассказал РИА Новости Сергей Бабурин. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html

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политика, россия, сергей бабурин, российский общенародный союз