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Глава Кузбасса Цивилев поддержал кандидата в президенты Владимира Путина
Глава Кузбасса Цивилев поддержал кандидата в президенты Владимира Путина - РИА Новости, 23.12.2023
Глава Кузбасса Цивилев поддержал кандидата в президенты Владимира Путина
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал кандидата в президенты Владимира Путина, сообщил штаб общественной поддержки Путина в Кузбассе. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T10:16
2023-12-23T10:16
2023-12-23T12:01
политика
кемеровская область
владимир путин
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал кандидата в президенты Владимира Путина, сообщил штаб общественной поддержки Путина в Кузбассе. "Сегодня в штабе общественной поддержки Владимира Путина свой автограф в подписных листах поставил Сергей Цивилев", - сообщили в штабе. "Владимир Владимирович Путин всегда переживает о Кузбассе, много раз говорил, что мы Кузбассу недодали. Он всегда говорил, что мы обязаны поддерживать и развивать Кузбасс, поддерживать наших шахтеров - это замечательные люди. Я очень рад, что он принял решение идти на выборы. Поэтому с удовольствием пришел и поставил свою подпись за него", - сказал Цивилев. Он отметил, что его порадовала очередь из желающих выразить поддержку Путину. "Это значит, что в Кузбассе общий подъем настроения за нашего лидера и многие готовы поставить за него подпись", - подчеркнул Цивилев.
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политика, кемеровская область, владимир путин, сергей цивилев
Политика, Кемеровская область, Владимир Путин, Сергей Цивилев
КЕМЕРОВО, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал кандидата в президенты Владимира Путина, сообщил штаб общественной поддержки Путина в Кузбассе.
"Сегодня в штабе общественной поддержки Владимира Путина свой автограф в подписных листах поставил Сергей Цивилев", - сообщили в штабе.
"Владимир Владимирович Путин всегда переживает о Кузбассе, много раз говорил, что мы Кузбассу недодали. Он всегда говорил, что мы обязаны поддерживать и развивать Кузбасс, поддерживать наших шахтеров - это замечательные люди. Я очень рад, что он принял решение идти на выборы. Поэтому с удовольствием пришел и поставил свою подпись за него", - сказал Цивилев.
Он отметил, что его порадовала очередь из желающих выразить поддержку Путину.
"Это значит, что в Кузбассе общий подъем настроения за нашего лидера и многие готовы поставить за него подпись", - подчеркнул Цивилев.
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