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В США забили тревогу из-за реакции украинцев на приказ Минобороны - РИА Новости, 23.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/vsu-1917693066.html
В США забили тревогу из-за реакции украинцев на приказ Минобороны
В США забили тревогу из-за реакции украинцев на приказ Минобороны - РИА Новости, 23.12.2023
В США забили тревогу из-за реакции украинцев на приказ Минобороны
Насильственная отправка украинцев на передовую говорит о том, что народ не верит в успех боевых действий, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T20:09
2023-12-23T20:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
скотт риттер
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Насильственная отправка украинцев на передовую говорит о том, что народ не верит в успех боевых действий, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Украина сама решает, как ей вербовать людей. Я думаю, вы видите растущее сопротивление этому. Насильственная мобилизация означает, что народ больше не верит в этот конфликт", — отметил он.По мнению военного, украинцы не хотят подчиняться приказам Минобороны, не желая защищать коррумпированный киевский режим. При этом они осознают, что Украина не может уничтожить Россию."Как Киев будет проводить мобилизацию зависит от них, но кого бы они ни мобилизовали, они не будут верить в эту борьбу, и поэтому они либо умрут, либо попадут в плен, либо сбегут — таково будущее украинской армии", — резюмировал разведчик.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.При этом, как писал журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, численный состав украинских войск настолько поредел, что средний возраст призывников повысился до 43 лет. В последнее время обсуждается и возможность мобилизации женщин, что, по мнению западных СМИ, также говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231223/ukraina-1917681977.html
https://ria.ru/20231223/vsu-1917671383.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
В США забили тревогу из-за реакции украинцев на приказ Минобороны

Риттер: украинцы не верят в успех боевых действий, отказываясь идти на передовую

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Насильственная отправка украинцев на передовую говорит о том, что народ не верит в успех боевых действий, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
"Украина сама решает, как ей вербовать людей. Я думаю, вы видите растущее сопротивление этому. Насильственная мобилизация означает, что народ больше не верит в этот конфликт", — отметил он.
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По мнению военного, украинцы не хотят подчиняться приказам Минобороны, не желая защищать коррумпированный киевский режим. При этом они осознают, что Украина не может уничтожить Россию.
"Как Киев будет проводить мобилизацию зависит от них, но кого бы они ни мобилизовали, они не будут верить в эту борьбу, и поэтому они либо умрут, либо попадут в плен, либо сбегут — таково будущее украинской армии", — резюмировал разведчик.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
При этом, как писал журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, численный состав украинских войск настолько поредел, что средний возраст призывников повысился до 43 лет. В последнее время обсуждается и возможность мобилизации женщин, что, по мнению западных СМИ, также говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
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