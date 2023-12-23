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Командир ВСУ сделал шокирующее признание о конфликте - РИА Новости, 23.12.2023
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13:56 23.12.2023 (обновлено: 19:40 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/vsu-1917650735.html
Командир ВСУ сделал шокирующее признание о конфликте
Командир ВСУ сделал шокирующее признание о конфликте - РИА Новости, 23.12.2023
Командир ВСУ сделал шокирующее признание о конфликте
Конфликт с Россией закончится переговорами, но украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации, заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T13:56
2023-12-23T19:40
в мире
украина
россия
владимир зеленский
рустем умеров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Конфликт с Россией закончится переговорами, но украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации, заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Василий Самовар, его слова приводит Страна.ua."Год 2024-й будет намного тяжелее, чем 2023 и 2022 годы, вместе взятые. Я считаю, что этот конфликт закончится, и, как любой конфликт в мире, переговорами", — сказал он.Самовар добавил, что у Украины нет столько денег, ресурсов или мобилизационного потенциала как у России, и если все продолжится в таком же духе, то она гарантированно победит.Именно поэтому украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации и к тяжелой зиме, заключил военный.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в опубликованном в четверг интервью изданию Bild заявил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Позже украинское издание "Страна" сообщило, что представитель украинского Минобороны Илларион Павлюк заявил о "смещении акцента" в словах министра Умерова. Якобы речь шла "о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231223/estoniya-1917625798.html
https://ria.ru/20231223/ukraina-1917621111.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, рустем умеров, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины
Командир ВСУ сделал шокирующее признание о конфликте

Командир ВСУ Самовар: конфликт России и Украины закончится переговорами

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Конфликт с Россией закончится переговорами, но украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации, заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Василий Самовар, его слова приводит Страна.ua.
"Год 2024-й будет намного тяжелее, чем 2023 и 2022 годы, вместе взятые. Я считаю, что этот конфликт закончится, и, как любой конфликт в мире, переговорами", — сказал он.
Самовар добавил, что у Украины нет столько денег, ресурсов или мобилизационного потенциала как у России, и если все продолжится в таком же духе, то она гарантированно победит.
Именно поэтому украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации и к тяжелой зиме, заключил военный.
Инструктор во время тренировки военнослужащих в городском парке в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Эстония готова возвращать на Украину беженцев для мобилизации
Вчера, 10:25
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в опубликованном в четверг интервью изданию Bild заявил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Позже украинское издание "Страна" сообщило, что представитель украинского Минобороны Илларион Павлюк заявил о "смещении акцента" в словах министра Умерова. Якобы речь шла "о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
СМИ: Запад послал новый сигнал Киеву из-за провала контрнаступления ВСУ
Вчера, 09:20
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийРустем УмеровВооруженные силы Украины
 
 
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