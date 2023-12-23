https://ria.ru/20231223/vsu-1917650735.html

Командир ВСУ сделал шокирующее признание о конфликте

Командир ВСУ сделал шокирующее признание о конфликте - РИА Новости, 23.12.2023

Командир ВСУ сделал шокирующее признание о конфликте

Конфликт с Россией закончится переговорами, но украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации, заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T13:56

2023-12-23T13:56

2023-12-23T19:40

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владимир зеленский

рустем умеров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Конфликт с Россией закончится переговорами, но украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации, заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Василий Самовар, его слова приводит Страна.ua."Год 2024-й будет намного тяжелее, чем 2023 и 2022 годы, вместе взятые. Я считаю, что этот конфликт закончится, и, как любой конфликт в мире, переговорами", — сказал он.Самовар добавил, что у Украины нет столько денег, ресурсов или мобилизационного потенциала как у России, и если все продолжится в таком же духе, то она гарантированно победит.Именно поэтому украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации и к тяжелой зиме, заключил военный.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в опубликованном в четверг интервью изданию Bild заявил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Позже украинское издание "Страна" сообщило, что представитель украинского Минобороны Илларион Павлюк заявил о "смещении акцента" в словах министра Умерова. Якобы речь шла "о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231223/estoniya-1917625798.html

https://ria.ru/20231223/ukraina-1917621111.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, рустем умеров, вооруженные силы украины