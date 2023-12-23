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Украинцам стоит готовится к тотальной мобилизации, заявили в ВСУ - РИА Новости, 23.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 23.12.2023 (обновлено: 14:05 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/vsu-1917650527.html
Украинцам стоит готовится к тотальной мобилизации, заявили в ВСУ
Украинцам стоит готовится к тотальной мобилизации, заявили в ВСУ - РИА Новости, 23.12.2023
Украинцам стоит готовится к тотальной мобилизации, заявили в ВСУ
Военный потенциал России может существенно повлиять на ход российско-украинского конфликта, Украине, проигрывающей в мобилизационных и финансовых ресурсах,... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T13:53
2023-12-23T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Военный потенциал России может существенно повлиять на ход российско-украинского конфликта, Украине, проигрывающей в мобилизационных и финансовых ресурсах, следует готовиться к тотальной мобилизации, заявил СМИ начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самоваров. "У нас (Украины - ред.) нет такого мобилизационного потенциала как у России, нет столько денег и ресурсов", - сказал Самоваров в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания Klymenko.Time. Он выразил мнение, что Украине следует готовится к тотальной мобилизации, "тренироваться и готовится к тяжелой зиме". Он предположил, что следующий год будет сложнее двух предыдущих. При этом добавил, что рано или поздно военные действия закончатся переговорами. В пятницу спикер минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что необходимое для пополнения рядов ВСУ число людей все равно будет набрано, в том числе путем мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231223/germaniya-1917642651.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Украинцам стоит готовится к тотальной мобилизации, заявили в ВСУ

KlymenkoTime: украинцам следует готовиться к тотальной мобилизации

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Военный потенциал России может существенно повлиять на ход российско-украинского конфликта, Украине, проигрывающей в мобилизационных и финансовых ресурсах, следует готовиться к тотальной мобилизации, заявил СМИ начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самоваров.
«
"У нас (Украины - ред.) нет такого мобилизационного потенциала как у России, нет столько денег и ресурсов", - сказал Самоваров в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания Klymenko.Time.
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Разгневанные немцы посоветовали украинцам "сменить пол"
Вчера, 12:55
Он выразил мнение, что Украине следует готовится к тотальной мобилизации, "тренироваться и готовится к тяжелой зиме". Он предположил, что следующий год будет сложнее двух предыдущих. При этом добавил, что рано или поздно военные действия закончатся переговорами.
В пятницу спикер минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что необходимое для пополнения рядов ВСУ число людей все равно будет набрано, в том числе путем мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 декабря, 18:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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