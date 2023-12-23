https://ria.ru/20231223/vsu-1917650527.html

Украинцам стоит готовится к тотальной мобилизации, заявили в ВСУ

Украинцам стоит готовится к тотальной мобилизации, заявили в ВСУ - РИА Новости, 23.12.2023

Украинцам стоит готовится к тотальной мобилизации, заявили в ВСУ

Военный потенциал России может существенно повлиять на ход российско-украинского конфликта, Украине, проигрывающей в мобилизационных и финансовых ресурсах,... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T13:53

2023-12-23T13:53

2023-12-23T14:05

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Военный потенциал России может существенно повлиять на ход российско-украинского конфликта, Украине, проигрывающей в мобилизационных и финансовых ресурсах, следует готовиться к тотальной мобилизации, заявил СМИ начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самоваров. "У нас (Украины - ред.) нет такого мобилизационного потенциала как у России, нет столько денег и ресурсов", - сказал Самоваров в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания Klymenko.Time. Он выразил мнение, что Украине следует готовится к тотальной мобилизации, "тренироваться и готовится к тяжелой зиме". Он предположил, что следующий год будет сложнее двух предыдущих. При этом добавил, что рано или поздно военные действия закончатся переговорами. В пятницу спикер минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что необходимое для пополнения рядов ВСУ число людей все равно будет набрано, в том числе путем мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины