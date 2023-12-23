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Сальдо рассказал подробности об ударе ВСУ по школе в Херсонской области

Сальдо рассказал подробности об ударе ВСУ по школе в Херсонской области - РИА Новости, 23.12.2023

Сальдо рассказал подробности об ударе ВСУ по школе в Херсонской области

Село Максима Горького в Херсонской области обстреляно ночью украинскими войсками ракетами HIMARS, повреждено здание школы, тяжело ранен ее сотрудник, сообщил... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T12:27

2023-12-23T12:27

2023-12-23T12:27

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

максим горький

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Село Максима Горького в Херсонской области обстреляно ночью украинскими войсками ракетами HIMARS, повреждено здание школы, тяжело ранен ее сотрудник, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram–канале. "Ночью киевский режим обстрелял американскими ракетами HIMARS село Максима Горького в Каланчакском районе области. Целями киевских террористов стали мирные объекты - школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт. В результате тяжело ранен сотрудник охраны, здание школы сильно повреждено", - написал Сальдо. Благодаря работе средств ПВО и РЭБ удалось сберечь от повреждений фельдшерско-акушерский пункт, а ущерб детсаду минимизировать. Принимаются меры к ликвидации последствий обстрела. Раненый доставлен в больницу, медики оказывают ему необходимую помощь, а детей переведут на обучение в соседнюю школу, детсад продолжит работу после срочного ремонта, сообщил он.

херсонская область

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происшествия, херсонская область , максим горький, владимир сальдо