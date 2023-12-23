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ВСУ нанесли удары по школе и детсаду в Херсонской области - РИА Новости, 23.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:39 23.12.2023 (обновлено: 12:35 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/vsu-1917630898.html
ВСУ нанесли удары по школе и детсаду в Херсонской области
ВСУ нанесли удары по школе и детсаду в Херсонской области - РИА Новости, 23.12.2023
ВСУ нанесли удары по школе и детсаду в Херсонской области
Украинские войска выпустили ракеты по школе и детскому саду в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале глава регионального правительства Андрей Алексеенко. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T11:39
2023-12-23T12:35
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
андрей алексеенко
максим горький
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости. Украинские войска выпустили ракеты по школе и детскому саду в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале глава регионального правительства Андрей Алексеенко. &quot;Сегодня ночью ВСУ нанесли ракетные удары сразу по двум образовательным учреждениям области. Это школа и детсад поселка Максима Горького в Каланчакском районе&quot;, — написал он.По его словам, в школу и детсад ходили дети сразу из трех соседних сел. "Разумеется, ночью в здании их не было. Тяжелые ранения получил только охранник, он в больнице. Здание школы повреждено сильно. Степень ущерба только предстоит установить специалистам. До детсада же ракеты не долетели считанные метры. Здесь обошлось выбитыми окнами и дверями", — добавил глава правительства. Алексеенко рассказал, что недавно, к зиме, в школе отремонтировали отопление, установили котлы, с чем помог регион-шеф Мордовия. На будущий год планировалось начать капитальный ремонт. Теперь для детей из разбомбленной школы подготовят неработавшую школу в соседнем селе Раздольное, в восьми километрах. Там уже запустили отопление, а за каникулы проверят все инженерные системы, отметил Алексеенко. Для 135 учеников и всех педагогов организуют подвоз.Десять воспитанников детского сада продолжат ходить туда — районной администрации поручено застеклить окна и вставить двери.
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происшествия, херсонская область , андрей алексеенко, максим горький, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Андрей Алексеенко, Максим Горький, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удары по школе и детсаду в Херсонской области

Алексеенко: ВСУ нанесли удар по школе и детсаду в Херсонской области

© Фото : Максим Козловский / TelegramВоронка от попадания снаряда ВСУ
Воронка от попадания снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© Фото : Максим Козловский / Telegram
Воронка от попадания снаряда ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости. Украинские войска выпустили ракеты по школе и детскому саду в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале глава регионального правительства Андрей Алексеенко.
«

"Сегодня ночью ВСУ нанесли ракетные удары сразу по двум образовательным учреждениям области. Это школа и детсад поселка Максима Горького в Каланчакском районе", — написал он.

По его словам, в школу и детсад ходили дети сразу из трех соседних сел.
"Разумеется, ночью в здании их не было. Тяжелые ранения получил только охранник, он в больнице. Здание школы повреждено сильно. Степень ущерба только предстоит установить специалистам. До детсада же ракеты не долетели считанные метры. Здесь обошлось выбитыми окнами и дверями", — добавил глава правительства.
Алексеенко рассказал, что недавно, к зиме, в школе отремонтировали отопление, установили котлы, с чем помог регион-шеф Мордовия. На будущий год планировалось начать капитальный ремонт.
Теперь для детей из разбомбленной школы подготовят неработавшую школу в соседнем селе Раздольное, в восьми километрах. Там уже запустили отопление, а за каникулы проверят все инженерные системы, отметил Алексеенко. Для 135 учеников и всех педагогов организуют подвоз.
Десять воспитанников детского сада продолжат ходить туда — районной администрации поручено застеклить окна и вставить двери.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 декабря, 18:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьАндрей АлексеенкоМаксим ГорькийВооруженные силы Украины
 
 
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