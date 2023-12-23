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ВСУ нанесли удары по школе и детсаду в Херсонской области

ВСУ нанесли удары по школе и детсаду в Херсонской области - РИА Новости, 23.12.2023

ВСУ нанесли удары по школе и детсаду в Херсонской области

Украинские войска выпустили ракеты по школе и детскому саду в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале глава регионального правительства Андрей Алексеенко. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T11:39

2023-12-23T11:39

2023-12-23T12:35

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

андрей алексеенко

максим горький

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости. Украинские войска выпустили ракеты по школе и детскому саду в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале глава регионального правительства Андрей Алексеенко. "Сегодня ночью ВСУ нанесли ракетные удары сразу по двум образовательным учреждениям области. Это школа и детсад поселка Максима Горького в Каланчакском районе", — написал он.По его словам, в школу и детсад ходили дети сразу из трех соседних сел. "Разумеется, ночью в здании их не было. Тяжелые ранения получил только охранник, он в больнице. Здание школы повреждено сильно. Степень ущерба только предстоит установить специалистам. До детсада же ракеты не долетели считанные метры. Здесь обошлось выбитыми окнами и дверями", — добавил глава правительства. Алексеенко рассказал, что недавно, к зиме, в школе отремонтировали отопление, установили котлы, с чем помог регион-шеф Мордовия. На будущий год планировалось начать капитальный ремонт. Теперь для детей из разбомбленной школы подготовят неработавшую школу в соседнем селе Раздольное, в восьми километрах. Там уже запустили отопление, а за каникулы проверят все инженерные системы, отметил Алексеенко. Для 135 учеников и всех педагогов организуют подвоз.Десять воспитанников детского сада продолжат ходить туда — районной администрации поручено застеклить окна и вставить двери.

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происшествия, херсонская область , андрей алексеенко, максим горький, вооруженные силы украины