Рейтинг@Mail.ru
Украинцы устроили скандал в Германии и попали в холодный подвал - РИА Новости, 23.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:32 23.12.2023 (обновлено: 03:27 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/ukraintsy-1917604744.html
Украинцы устроили скандал в Германии и попали в холодный подвал
Украинцы устроили скандал в Германии и попали в холодный подвал - РИА Новости, 23.12.2023
Украинцы устроили скандал в Германии и попали в холодный подвал
Немецкая полиция бросила граждан Украины в холодный подвал из-за якобы фальшивых денег, об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на украинца, пострадавшего от... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T02:32
2023-12-23T03:27
в мире
германия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/57/1518605742_0:619:3125:2376_1920x0_80_0_0_6bcb53203dcc1e2981f6f4e32a3c2ac9.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Немецкая полиция бросила граждан Украины в холодный подвал из-за якобы фальшивых денег, об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на украинца, пострадавшего от такого "произвола".Как заявил гражданин Украины по имени Николай, он с женой и друзьями находился в немецком городе Метцинген, где, по его утверждению, стал жертвой "произвола немецкой полиции".По его словам, сделав покупки в нескольких магазинах, они вступили в перепалку с продавцом одного из них, который заявил, что деньги оказались "какими-то не такими", после чего купюры были переданы в банк для проверки.&quot;Неожиданно появилось человек 15 полицейских, нас &quot;заломали&quot;, всех одели в наручники и увезли в участок — для &quot;выяснения обстоятельств&quot;. В участке нас спустили в подвальное помещение, раздели до трусов (в том числе женщин), сняли отпечатки пальцев, сфотографировали. И сказали, что ночевать нам придется здесь&quot;, — сообщил Николай.Украинец пожаловался, что на требование предоставить переводчика была вызвана русскоязычная женщина, а просьба связаться с адвокатом и консульством была проигнорирована."Ночевали в подвале, где на полу просто бросили матрац и выдали тонкую простынку. Сказать, что было холодно — ничего не сказать", — посетовал Николай.Ситуация разрешилась лишь на следующий день, когда полиция сообщила, что с деньгами было все в порядке и фальшивок среди них не оказалось."В целом относились к нам как к террористам. Такого хамства и произвола я давно не встречал. Кое-как пережили ночь", — пожаловался украинец.Накануне немецкое издание Das Erste сообщило, что украинцы, пребывающие в Германии, не желают возвращаться на родину, так как боятся, что их отправят умирать на фронт.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал лишить пособий и видов на жительство украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей. По его словам, нужно "всех уравнять", поскольку странно, что кто-то остается на родине, а кто-то потом приедет "на все готовое".
https://ria.ru/20231223/ukraintsy-1917602378.html
https://ria.ru/20231222/mobilizatsiya-1917583652.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/57/1518605742_0:33:3125:2376_1920x0_80_0_0_b15a4bc28631bad837e04f7fef3738a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина
В мире, Германия, Украина
Украинцы устроили скандал в Германии и попали в холодный подвал

"Страна.ua": полиция Германии задержала украинцев после скандала в магазине

© AP Photo / apn / Christof StacheСотрудник полиции в Германии
Сотрудник полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / apn / Christof Stache
Сотрудник полиции в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Немецкая полиция бросила граждан Украины в холодный подвал из-за якобы фальшивых денег, об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на украинца, пострадавшего от такого "произвола".
Как заявил гражданин Украины по имени Николай, он с женой и друзьями находился в немецком городе Метцинген, где, по его утверждению, стал жертвой "произвола немецкой полиции".
Граница Украины - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Датский министр резко высказался об украинцах
01:28
По его словам, сделав покупки в нескольких магазинах, они вступили в перепалку с продавцом одного из них, который заявил, что деньги оказались "какими-то не такими", после чего купюры были переданы в банк для проверки.
«

"Неожиданно появилось человек 15 полицейских, нас "заломали", всех одели в наручники и увезли в участок — для "выяснения обстоятельств". В участке нас спустили в подвальное помещение, раздели до трусов (в том числе женщин), сняли отпечатки пальцев, сфотографировали. И сказали, что ночевать нам придется здесь", — сообщил Николай.

Украинец пожаловался, что на требование предоставить переводчика была вызвана русскоязычная женщина, а просьба связаться с адвокатом и консульством была проигнорирована.
"Ночевали в подвале, где на полу просто бросили матрац и выдали тонкую простынку. Сказать, что было холодно — ничего не сказать", — посетовал Николай.
Ситуация разрешилась лишь на следующий день, когда полиция сообщила, что с деньгами было все в порядке и фальшивок среди них не оказалось.
«
"В целом относились к нам как к террористам. Такого хамства и произвола я давно не встречал. Кое-как пережили ночь", — пожаловался украинец.
Накануне немецкое издание Das Erste сообщило, что украинцы, пребывающие в Германии, не желают возвращаться на родину, так как боятся, что их отправят умирать на фронт.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал лишить пособий и видов на жительство украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей. По его словам, нужно "всех уравнять", поскольку странно, что кто-то остается на родине, а кто-то потом приедет "на все готовое".
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Парламент Украины готовит законопроект о мобилизации мужчин за границей
Вчера, 21:08
 
В миреГерманияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала