https://ria.ru/20231223/ukraintsy-1917604744.html

Украинцы устроили скандал в Германии и попали в холодный подвал

Украинцы устроили скандал в Германии и попали в холодный подвал - РИА Новости, 23.12.2023

Украинцы устроили скандал в Германии и попали в холодный подвал

Немецкая полиция бросила граждан Украины в холодный подвал из-за якобы фальшивых денег, об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на украинца, пострадавшего от... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T02:32

2023-12-23T02:32

2023-12-23T03:27

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Немецкая полиция бросила граждан Украины в холодный подвал из-за якобы фальшивых денег, об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на украинца, пострадавшего от такого "произвола".Как заявил гражданин Украины по имени Николай, он с женой и друзьями находился в немецком городе Метцинген, где, по его утверждению, стал жертвой "произвола немецкой полиции".По его словам, сделав покупки в нескольких магазинах, они вступили в перепалку с продавцом одного из них, который заявил, что деньги оказались "какими-то не такими", после чего купюры были переданы в банк для проверки."Неожиданно появилось человек 15 полицейских, нас "заломали", всех одели в наручники и увезли в участок — для "выяснения обстоятельств". В участке нас спустили в подвальное помещение, раздели до трусов (в том числе женщин), сняли отпечатки пальцев, сфотографировали. И сказали, что ночевать нам придется здесь", — сообщил Николай.Украинец пожаловался, что на требование предоставить переводчика была вызвана русскоязычная женщина, а просьба связаться с адвокатом и консульством была проигнорирована."Ночевали в подвале, где на полу просто бросили матрац и выдали тонкую простынку. Сказать, что было холодно — ничего не сказать", — посетовал Николай.Ситуация разрешилась лишь на следующий день, когда полиция сообщила, что с деньгами было все в порядке и фальшивок среди них не оказалось."В целом относились к нам как к террористам. Такого хамства и произвола я давно не встречал. Кое-как пережили ночь", — пожаловался украинец.Накануне немецкое издание Das Erste сообщило, что украинцы, пребывающие в Германии, не желают возвращаться на родину, так как боятся, что их отправят умирать на фронт.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал лишить пособий и видов на жительство украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей. По его словам, нужно "всех уравнять", поскольку странно, что кто-то остается на родине, а кто-то потом приедет "на все готовое".

https://ria.ru/20231223/ukraintsy-1917602378.html

https://ria.ru/20231222/mobilizatsiya-1917583652.html

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