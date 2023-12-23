https://ria.ru/20231223/ukraintsy-1917602378.html
Датский министр резко высказался об украинцах
Датский министр резко высказался об украинцах - РИА Новости, 23.12.2023
Датский министр резко высказался об украинцах
Украинские беженцы в Дании должны вернуться на родину после окончания конфликта, об этом, как передает издание Politiken, заявил министр иммиграции королевства... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T01:28
2023-12-23T01:28
2023-12-23T02:17
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Украинские беженцы в Дании должны вернуться на родину после окончания конфликта, об этом, как передает издание Politiken, заявил министр иммиграции королевства Кааре Дюбвад Бек.По его мнению, благодаря миллиардам долларов переданной Киеву помощи репатриация украинцев не будет выглядеть так, будто Копенгаген "бросает их в беде"."Нам нечего стыдиться. Я надеюсь, что украинцы заинтересованы в восстановлении своей собственной страны, которая в этом нуждается", - указал министр.Кроме того, из Киева поступил "четкий сигнал" о том, что власти желают возвращения украинцев на родину, и Дания "должна это уважать", отметил Дюбвад Бек.Он добавил, что украинцы, хотя они и "ближе" в культурном отношении по сравнению с выходцами с Ближнего Востока, живут "совершенно иначе", чем датчане. "Украинцы, которые приезжают в Данию, также должны научиться не бить своих детей", - подчеркнул он.По данным на начало декабря, всего в Дании было зарегистрировано чуть более 30 тысяч беженцев с Украины. Специальный закон, который гарантирует им вид на жительство и доступ на рынок труда, действует до марта 2025 года.
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917580079.html
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в мире, дания, украина
Датский министр резко высказался об украинцах
В Дании заявили, что беженцы с Украины уедут обратно по завершении конфликта