https://ria.ru/20231223/ukraina-1917651205.html

Мэр Лондона изменил позицию по Украине

Мэр Лондона изменил позицию по Украине - РИА Новости, 23.12.2023

Мэр Лондона изменил позицию по Украине

Мэр Лондона Садик Хан поменял свою позицию о предоставлении Украине машин, предназначенных для утилизации, пишет газета The Telegraph. "Он изменил решение и... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T14:03

2023-12-23T14:03

2023-12-23T14:46

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан поменял свою позицию о предоставлении Украине машин, предназначенных для утилизации, пишет газета The Telegraph. "Он изменил решение и заявил, что поддерживает идею отправить на Украину внедорожники, которые в противном случае были бы списаны", — говорится в публикации. Уточняется, что Хан обратился к Марку Харперу, министру транспорта, с просьбой позволить лондонцам и другим жителям страны получать деньги за то, что они отказались от загрязняющих воздух автомобилей, и при этом оказать жизненно необходимую помощь украинцам. По данным издания, в сентябре мэр Киева Виталий Кличко написал Хану, предложив передать в дар постсоветской республике часть автомобилей, предназначенных для утилизации в рамках программы "зон максимально низкого загрязнения" (ULEZ). По его словам, эти машины пригодились бы "в различных спасательных и транспортных целях". Тем не менее в середине декабря глава Лондона отказал коллеге, пояснив, что это предложение не соответствует правовому порогу, который требует, чтобы схема утилизации ULEZ принесла пользу лондонцам с экономической и экологической точки зрения.В июле суд британской столицы признал законным решение Хана расширить зону ULEZ с центральных на внешние районы города. Это вызвало недовольство многих британцев из-за рекордного роста стоимости жизни в стране.

https://ria.ru/20231223/ukraina-1917639244.html

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