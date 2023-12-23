Мэр Лондона изменил позицию по Украине
Мэр Лондона Хан изменил позицию о передаче Украине списанных автомобилей
© AP Photo / Matt DunhamМэр Лондона Садик Хан
© AP Photo / Matt Dunham
Мэр Лондона Садик Хан. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан поменял свою позицию о предоставлении Украине машин, предназначенных для утилизации, пишет газета The Telegraph.
"Он изменил решение и заявил, что поддерживает идею отправить на Украину внедорожники, которые в противном случае были бы списаны", — говорится в публикации.
"Он изменил решение и заявил, что поддерживает идею отправить на Украину внедорожники, которые в противном случае были бы списаны", — говорится в публикации.
Уточняется, что Хан обратился к Марку Харперу, министру транспорта, с просьбой позволить лондонцам и другим жителям страны получать деньги за то, что они отказались от загрязняющих воздух автомобилей, и при этом оказать жизненно необходимую помощь украинцам.
По данным издания, в сентябре мэр Киева Виталий Кличко написал Хану, предложив передать в дар постсоветской республике часть автомобилей, предназначенных для утилизации в рамках программы "зон максимально низкого загрязнения" (ULEZ). По его словам, эти машины пригодились бы "в различных спасательных и транспортных целях".
По данным издания, в сентябре мэр Киева Виталий Кличко написал Хану, предложив передать в дар постсоветской республике часть автомобилей, предназначенных для утилизации в рамках программы "зон максимально низкого загрязнения" (ULEZ). По его словам, эти машины пригодились бы "в различных спасательных и транспортных целях".
Тем не менее в середине декабря глава Лондона отказал коллеге, пояснив, что это предложение не соответствует правовому порогу, который требует, чтобы схема утилизации ULEZ принесла пользу лондонцам с экономической и экологической точки зрения.
В июле суд британской столицы признал законным решение Хана расширить зону ULEZ с центральных на внешние районы города. Это вызвало недовольство многих британцев из-за рекордного роста стоимости жизни в стране.
В июле суд британской столицы признал законным решение Хана расширить зону ULEZ с центральных на внешние районы города. Это вызвало недовольство многих британцев из-за рекордного роста стоимости жизни в стране.