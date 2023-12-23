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Мэр Лондона изменил позицию по Украине - РИА Новости, 23.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:03 23.12.2023 (обновлено: 14:46 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/ukraina-1917651205.html
Мэр Лондона изменил позицию по Украине
Мэр Лондона изменил позицию по Украине - РИА Новости, 23.12.2023
Мэр Лондона изменил позицию по Украине
Мэр Лондона Садик Хан поменял свою позицию о предоставлении Украине машин, предназначенных для утилизации, пишет газета The Telegraph. "Он изменил решение и... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T14:03
2023-12-23T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
садик хан
украина
лондон
виталий кличко
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан поменял свою позицию о предоставлении Украине машин, предназначенных для утилизации, пишет газета The Telegraph. "Он изменил решение и заявил, что поддерживает идею отправить на Украину внедорожники, которые в противном случае были бы списаны", — говорится в публикации. Уточняется, что Хан обратился к Марку Харперу, министру транспорта, с просьбой позволить лондонцам и другим жителям страны получать деньги за то, что они отказались от загрязняющих воздух автомобилей, и при этом оказать жизненно необходимую помощь украинцам. По данным издания, в сентябре мэр Киева Виталий Кличко написал Хану, предложив передать в дар постсоветской республике часть автомобилей, предназначенных для утилизации в рамках программы "зон максимально низкого загрязнения" (ULEZ). По его словам, эти машины пригодились бы "в различных спасательных и транспортных целях". Тем не менее в середине декабря глава Лондона отказал коллеге, пояснив, что это предложение не соответствует правовому порогу, который требует, чтобы схема утилизации ULEZ принесла пользу лондонцам с экономической и экологической точки зрения.В июле суд британской столицы признал законным решение Хана расширить зону ULEZ с центральных на внешние районы города. Это вызвало недовольство многих британцев из-за рекордного роста стоимости жизни в стране.
https://ria.ru/20231223/ukraina-1917639244.html
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украина
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в мире, садик хан, украина, лондон, виталий кличко, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Садик Хан, Украина, Лондон, Виталий Кличко, Киев, Вооруженные силы Украины
Мэр Лондона изменил позицию по Украине

Мэр Лондона Хан изменил позицию о передаче Украине списанных автомобилей

© AP Photo / Matt DunhamМэр Лондона Садик Хан
Мэр Лондона Садик Хан - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Мэр Лондона Садик Хан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан поменял свою позицию о предоставлении Украине машин, предназначенных для утилизации, пишет газета The Telegraph.

"Он изменил решение и заявил, что поддерживает идею отправить на Украину внедорожники, которые в противном случае были бы списаны", — говорится в публикации.
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Уточняется, что Хан обратился к Марку Харперу, министру транспорта, с просьбой позволить лондонцам и другим жителям страны получать деньги за то, что они отказались от загрязняющих воздух автомобилей, и при этом оказать жизненно необходимую помощь украинцам.

По данным издания, в сентябре мэр Киева Виталий Кличко написал Хану, предложив передать в дар постсоветской республике часть автомобилей, предназначенных для утилизации в рамках программы "зон максимально низкого загрязнения" (ULEZ). По его словам, эти машины пригодились бы "в различных спасательных и транспортных целях".
Тем не менее в середине декабря глава Лондона отказал коллеге, пояснив, что это предложение не соответствует правовому порогу, который требует, чтобы схема утилизации ULEZ принесла пользу лондонцам с экономической и экологической точки зрения.

В июле суд британской столицы признал законным решение Хана расширить зону ULEZ с центральных на внешние районы города. Это вызвало недовольство многих британцев из-за рекордного роста стоимости жизни в стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСадик ХанУкраинаЛондонВиталий КличкоКиевВооруженные силы Украины
 
 
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