В США предложили неожиданный план по Украине
The Nation: Зеленский не пойдет на переговоры из-за националистов и переворота
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. У Украины нет шанса победить в конфликте с Россией, поэтому США должны заставить главу киевского режима Владимира Зеленского пойти на переговоры, пишет издание The Nation.
"Администрации Джо Байдена придется считаться с реальностью: десятки миллиардов военной помощи в лучшем случае привели к тупиковой ситуации", — говорится в публикации.
"Администрации Джо Байдена придется считаться с реальностью: десятки миллиардов военной помощи в лучшем случае привели к тупиковой ситуации", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что оружие, которое Запад поставляет Украине, не дает обещанных результатов, но Вашингтон и Киев уже по привычке требуют все больше, а податливые СМИ бьют в барабан, разжигая бесконечный конфликт.
По мнению автора, США должны заставить президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.
"Зеленский сам политически не может этого сделать из-за националистических демонстраций или возможного переворота. Более важный и до сих пор не имеющий ответа вопрос заключается в том, на каких условиях украинское и российское правительства могут принять соглашение о прекращении огня, но единственный способ выяснить это — провести переговоры", — заключило издание.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление сразу на трех направлениях, но ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска несут серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
По мнению автора, США должны заставить президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.
"Зеленский сам политически не может этого сделать из-за националистических демонстраций или возможного переворота. Более важный и до сих пор не имеющий ответа вопрос заключается в том, на каких условиях украинское и российское правительства могут принять соглашение о прекращении огня, но единственный способ выяснить это — провести переговоры", — заключило издание.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление сразу на трех направлениях, но ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска несут серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.