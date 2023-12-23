https://ria.ru/20231223/ukraina-1917639244.html

В США предложили неожиданный план по Украине

В США предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 23.12.2023

В США предложили неожиданный план по Украине

Администрации Джо Байдена придется считаться с реальностью: десятки миллиардов военной помощи в лучшем случае привели к тупиковой ситуации", — говорится в... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T12:26

2023-12-23T12:26

2023-12-23T12:26

специальная военная операция на украине

в мире

сша

вооруженные силы украины

украина

россия

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. У Украины нет шанса победить в конфликте с Россией, поэтому США должны заставить главу киевского режима Владимира Зеленского пойти на переговоры, пишет издание The Nation. "Администрации Джо Байдена придется считаться с реальностью: десятки миллиардов военной помощи в лучшем случае привели к тупиковой ситуации", — говорится в публикации. В статье отмечается, что оружие, которое Запад поставляет Украине, не дает обещанных результатов, но Вашингтон и Киев уже по привычке требуют все больше, а податливые СМИ бьют в барабан, разжигая бесконечный конфликт. По мнению автора, США должны заставить президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. "Зеленский сам политически не может этого сделать из-за националистических демонстраций или возможного переворота. Более важный и до сих пор не имеющий ответа вопрос заключается в том, на каких условиях украинское и российское правительства могут принять соглашение о прекращении огня, но единственный способ выяснить это — провести переговоры", — заключило издание. ВСУ 4 июня начали контрнаступление сразу на трех направлениях, но ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска несут серьезные потери. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231223/ukraina-1917625502.html

https://ria.ru/20231223/ukraina-1917618846.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вооруженные силы украины, украина, россия, владимир зеленский