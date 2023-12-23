Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 23.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 23.12.2023 (обновлено: 13:52 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/ukraina-1917635834.html
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кропивницком
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 23.12.2023
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кропивницком
Взрывы повторно раздались в городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T12:06
2023-12-23T13:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировоградская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869744219_0:113:1077:719_1920x0_80_0_0_47dd30551b5e765f0333359f7122cb88.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Взрывы повторно раздались в городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Кропивницком снова раздаются взрывы, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении телеканала. Ранее в субботу украинское издание Klymenko.Time сообщало о взрывах в Кропивницком на фоне воздушной тревоги. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231223/vzryv-1917626633.html
украина
кировоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869744219_109:0:1068:719_1920x0_80_0_0_148c414c61608e8b9de045eb8308b7ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, кировоградская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кропивницком

В Кропивницком Кировоградской области прогремели несколько взрывов

CC BY-SA 4.0 / Evan 29 / Городской совет украинского города Кропивницкий
Городской совет украинского города Кропивницкий - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
CC BY-SA 4.0 / Evan 29 /
Городской совет украинского города Кропивницкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Взрывы повторно раздались в городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Кропивницком снова раздаются взрывы, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее в субботу украинское издание Klymenko.Time сообщало о взрывах в Кропивницком на фоне воздушной тревоги.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
В Херсоне прогремели взрывы
Вчера, 10:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКировоградская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала