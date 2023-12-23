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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кропивницком
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 23.12.2023
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кропивницком
Взрывы повторно раздались в городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T12:06
2023-12-23T12:06
2023-12-23T13:52
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Взрывы повторно раздались в городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Кропивницком снова раздаются взрывы, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении телеканала. Ранее в субботу украинское издание Klymenko.Time сообщало о взрывах в Кропивницком на фоне воздушной тревоги. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кировоградская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кропивницком
В Кропивницком Кировоградской области прогремели несколько взрывов