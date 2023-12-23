https://ria.ru/20231223/ukraina-1917621111.html

СМИ: Запад послал новый сигнал Киеву из-за провала контрнаступления ВСУ

СМИ: Запад послал новый сигнал Киеву из-за провала контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 23.12.2023

СМИ: Запад послал новый сигнал Киеву из-за провала контрнаступления ВСУ

После провального контрнаступления ВСУ и уверенного продвижения российских войск киевскому режиму придется пересмотреть стратегию на 2024 год и перейти к... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T09:20

2023-12-23T09:20

2023-12-23T14:35

украина

германия

киев

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. После провального контрнаступления ВСУ и уверенного продвижения российских войск киевскому режиму придется пересмотреть стратегию на 2024 год и перейти к обороне, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung."Потенциала для нового масштабного украинского наступления сейчас нет. Войска истощены, боеприпасов не хватает", — говорится в статье.Как отмечает автор, несмотря на заверения Киева, что украинская оборонная промышленность активно развивается, а президент Владимир Зеленский рассматривает идею о мобилизации 500 тысяч человек, в рядах ВСУ царят отчаяние и усталость от затянувшегося конфликта.При этом конкуренция интересов различных групп создает проблемы для стратегической переориентации на Украине, полагает журналист. Так, Зеленский, скорее всего, будет уклоняться от широкомасштабной принудительной мобилизации по политическим мотивам, а его генералы, наоборот, вряд ли с энтузиазмом отнесутся к желанию власти провести непродуктивные военные акции в целях пиара. С учетом же практически абсолютной зависимости Украины от США и раскола в Вашингтоне по поводу дальнейшей помощи президенту придется поставить перед политиками и военными скромные цели на 2024 год, прогнозирует газета.В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231212/kiev-1915209276.html

https://ria.ru/20231223/initsiativa-1917604334.html

украина

германия

киев

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украина, германия, киев, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины