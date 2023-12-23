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СМИ: солдаты ВСУ жалуются на тотальную усталость - РИА Новости, 23.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:22 23.12.2023 (обновлено: 05:33 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/ukraina-1917606913.html
СМИ: солдаты ВСУ жалуются на тотальную усталость
СМИ: солдаты ВСУ жалуются на тотальную усталость - РИА Новости, 23.12.2023
СМИ: солдаты ВСУ жалуются на тотальную усталость
Украинские военные жалуются на усталость, оправдывая это тем, что выиграть в конфликте только за счет мотивации нельзя, об этом пишет американская газета... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T03:22
2023-12-23T05:33
специальная военная операция на украине
киев
украина
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Украинские военные жалуются на усталость, оправдывая это тем, что выиграть в конфликте только за счет мотивации нельзя, об этом пишет американская газета Washington Post. "Ребята устали, очень устали. Они все еще мотивированы... Но нельзя выиграть войну только за счет мотивации", - заявил изданию один из украинских военных 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Как отмечает газета, ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные наступления. При этомс российской стороны они такой нехватки не замечают. По данным издания, дефицит боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу в Киеве, поскольку американская и европейская помощь задерживается, а зима нет. Президент России Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят — это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но Россия с начала "контрнаступления" Киева уничтожила уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин, сказал ранее Путин, добавив, что украинские власти ездят и клянчат деньги, пытаясь показать "успехи" контрнаступления.
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киев, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: солдаты ВСУ жалуются на тотальную усталость

WP: украинские военные жалуются, что одной мотивации им для наступления мало

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Украинские военные жалуются на усталость, оправдывая это тем, что выиграть в конфликте только за счет мотивации нельзя, об этом пишет американская газета Washington Post.
«
"Ребята устали, очень устали. Они все еще мотивированы... Но нельзя выиграть войну только за счет мотивации", - заявил изданию один из украинских военных 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
Как отмечает газета, ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные наступления. При этомс российской стороны они такой нехватки не замечают.
По данным издания, дефицит боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу в Киеве, поскольку американская и европейская помощь задерживается, а зима нет.
Президент России Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят — это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но Россия с начала "контрнаступления" Киева уничтожила уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин, сказал ранее Путин, добавив, что украинские власти ездят и клянчат деньги, пытаясь показать "успехи" контрнаступления.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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