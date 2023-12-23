https://ria.ru/20231223/udar-1917605518.html
"Положат конец": в США подсказали Зеленскому, откуда ждать удар
"Положат конец": в США подсказали Зеленскому, откуда ждать удар - РИА Новости, 23.12.2023
"Положат конец": в США подсказали Зеленскому, откуда ждать удар
Владимира Зеленского положат конец коррумпированные офицеры, такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T02:56
2023-12-23T02:56
2023-12-23T02:57
в мире
украина
сша
румыния
италия
бенито муссолини
владимир зеленский
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_0:306:2943:1961_1920x0_80_0_0_80e03f58d4ae63a1a730e110ac5e4a38.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Существующей ситуации на Украине и правлению Владимира Зеленского положат конец коррумпированные офицеры, такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в Х."Они все коррумпированы, и мы это понимаем, но даже коррумпированные офицеры чувствуют накал страстей и хотят положить этому конец", — заявил он.По мнению эксперта, такое положение вызвано тем, что Зеленский вызывает все большее недовольство среди военных, в связи с чем, по словам Макгрегора, он может разделить участь Бенито Муссолини."Зеленский становится фигурой, подобной Муссолини. Он стал невероятно непопулярным на Украине, и его уже ненавидят большинство его генералов и офицеров", — считает аналитик.Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что на Украине нарушен баланс между гражданской и военной властями. Из-за такого положения, по его словам, в январе или феврале на Украине может произойти переворот и Зеленского расстреляют, как руководителя Румынии Николае Чаушеску.
https://ria.ru/20231222/namek-1917557291.html
https://ria.ru/20231222/etap-1917418035.html
украина
сша
румыния
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_89:0:2704:1961_1920x0_80_0_0_1616decb6a3b738c30e53f7bff7329c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, румыния, италия, бенито муссолини, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы сша
В мире, Украина, США, Румыния, Италия, Бенито Муссолини, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Вооруженные силы США
"Положат конец": в США подсказали Зеленскому, откуда ждать удар
Полковник Макгрегор: по Зеленскому нанесут удар коррумпированные офицеры