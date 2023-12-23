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"Положат конец": в США подсказали Зеленскому, откуда ждать удар - РИА Новости, 23.12.2023
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02:56 23.12.2023 (обновлено: 02:57 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/udar-1917605518.html
"Положат конец": в США подсказали Зеленскому, откуда ждать удар
"Положат конец": в США подсказали Зеленскому, откуда ждать удар - РИА Новости, 23.12.2023
"Положат конец": в США подсказали Зеленскому, откуда ждать удар
Владимира Зеленского положат конец коррумпированные офицеры, такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T02:56
2023-12-23T02:57
в мире
украина
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бенито муссолини
владимир зеленский
министерство обороны сша
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Существующей ситуации на Украине и правлению Владимира Зеленского положат конец коррумпированные офицеры, такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в Х."Они все коррумпированы, и мы это понимаем, но даже коррумпированные офицеры чувствуют накал страстей и хотят положить этому конец", — заявил он.По мнению эксперта, такое положение вызвано тем, что Зеленский вызывает все большее недовольство среди военных, в связи с чем, по словам Макгрегора, он может разделить участь Бенито Муссолини."Зеленский становится фигурой, подобной Муссолини. Он стал невероятно непопулярным на Украине, и его уже ненавидят большинство его генералов и офицеров", — считает аналитик.Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что на Украине нарушен баланс между гражданской и военной властями. Из-за такого положения, по его словам, в январе или феврале на Украине может произойти переворот и Зеленского расстреляют, как руководителя Румынии Николае Чаушеску.
https://ria.ru/20231222/namek-1917557291.html
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в мире, украина, сша, румыния, италия, бенито муссолини, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы сша
В мире, Украина, США, Румыния, Италия, Бенито Муссолини, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Вооруженные силы США
"Положат конец": в США подсказали Зеленскому, откуда ждать удар

Полковник Макгрегор: по Зеленскому нанесут удар коррумпированные офицеры

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Существующей ситуации на Украине и правлению Владимира Зеленского положат конец коррумпированные офицеры, такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в Х.
"Они все коррумпированы, и мы это понимаем, но даже коррумпированные офицеры чувствуют накал страстей и хотят положить этому конец", — заявил он.
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По мнению эксперта, такое положение вызвано тем, что Зеленский вызывает все большее недовольство среди военных, в связи с чем, по словам Макгрегора, он может разделить участь Бенито Муссолини.
«
"Зеленский становится фигурой, подобной Муссолини. Он стал невероятно непопулярным на Украине, и его уже ненавидят большинство его генералов и офицеров", — считает аналитик.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что на Украине нарушен баланс между гражданской и военной властями. Из-за такого положения, по его словам, в январе или феврале на Украине может произойти переворот и Зеленского расстреляют, как руководителя Румынии Николае Чаушеску.
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В миреУкраинаСШАРумынияИталияБенито МуссолиниВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАВооруженные силы США
 
 
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