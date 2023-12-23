https://ria.ru/20231223/turtsiya-1917624308.html

СМИ предположили, как указ Байдена о санкциях повлияет на экономику Турции

СМИ предположили, как указ Байдена о санкциях повлияет на экономику Турции - РИА Новости, 23.12.2023

СМИ предположили, как указ Байдена о санкциях повлияет на экономику Турции

Указ президента США Джо Байдена, расширяющий правовые основания для введения антироссийских санкций, может заставить турецкие банки быть более осторожными в... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T10:11

2023-12-23T10:11

2023-12-23T19:43

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реакция на санкции

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АНКАРА, 23 дек — РИА Новости. Указ президента США Джо Байдена, расширяющий правовые основания для введения антироссийских санкций, может заставить турецкие банки быть более осторожными в деловых отношениях с Россией и затруднить проведение операций в долларах, передал в субботу телеканал Halk TV. В пятницу Байден подписал указ, который расширяет правовые основания для введения антироссийских санкций. Он, в частности, дает возможность отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии Москве в обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса, и блокировать импорт продукции российского происхождения, в том числе морепродуктов, алкоголя и алмазов, в случае ее глубокой переработки в третьих странах. "Существуют различные мнения о том, как этот указ повлияет на банки и экономику Турции. Указ может заставить турецкие банки быть более осторожными в деловых отношениях с Россией. Это может уменьшить количество обвинений в том, что Турция помогает России обходить санкции", — подчеркнул телеканал. "Указ может затруднить турецким банкам проведение операций в долларах США. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на внешней торговле и инвестициях Турции. Кроме того, указ может создать неопределенность в турецкой экономике. Это, в свою очередь, может замедлить экономический рост", — добавил Halk TV. "Реакция Турции на указ будет зависеть от того, как он будет реализован и как он повлияет на ее отношения с США", — подчеркнуло СМИ. Обвинения в отношении Анкары в якобы помощи российским компаниям обходить западные санкции являются необоснованными, политика турецкой стороны в вопросе санкций принципиальна, заявил ранее РИА Новости источник в администрации президента Турции. Ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном занимавший тогда пост главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Бывший официальный представитель президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын заявлял, что если Турция введет санкции против России, то они сыграют прежде всего против самой Анкары. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти России отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20231223/ssha-1917609961.html

https://ria.ru/20231213/vetnam-1915408651.html

https://ria.ru/20231223/brillianty-1917565211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, россия, джо байден, сша, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции