https://ria.ru/20231223/tts-1917630107.html

В ТЦ на северо-западе Москвы возник пожар

В ТЦ на северо-западе Москвы возник пожар - РИА Новости, 23.12.2023

В ТЦ на северо-западе Москвы возник пожар

Около 300 человек эвакуировались из торгового центра на северо-западе Москвы из-за короткого замыкания в электродвигателе, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T11:26

2023-12-23T11:26

2023-12-23T11:27

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Около 300 человек эвакуировались из торгового центра на северо-западе Москвы из-за короткого замыкания в электродвигателе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "В 10.58 поступило сообщение о возгорании в здании по адресу Хорошевское шоссе, 27", - сказал собеседник агентства По его словам, по предварительной версии, произошло замыкание в электродвигателе без последующего возгорания. "Около 300 человек эвакуировались из здания самостоятельно", - добавил он.

https://ria.ru/20231107/pozhar-1907830744.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)