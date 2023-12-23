https://ria.ru/20231223/tts-1917630107.html
В ТЦ на северо-западе Москвы возник пожар
В ТЦ на северо-западе Москвы возник пожар - РИА Новости, 23.12.2023
В ТЦ на северо-западе Москвы возник пожар
Около 300 человек эвакуировались из торгового центра на северо-западе Москвы из-за короткого замыкания в электродвигателе, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T11:26
2023-12-23T11:26
2023-12-23T11:27
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Около 300 человек эвакуировались из торгового центра на северо-западе Москвы из-за короткого замыкания в электродвигателе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "В 10.58 поступило сообщение о возгорании в здании по адресу Хорошевское шоссе, 27", - сказал собеседник агентства По его словам, по предварительной версии, произошло замыкание в электродвигателе без последующего возгорания. "Около 300 человек эвакуировались из здания самостоятельно", - добавил он.
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РИА Новости
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ТЦ на северо-западе Москвы возник пожар
Около 300 человек эвакуировали из-за замыкания в ТЦ на северо-западе Москвы
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Около 300 человек эвакуировались из торгового центра на северо-западе Москвы из-за короткого замыкания в электродвигателе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В 10.58 поступило сообщение о возгорании в здании по адресу Хорошевское шоссе, 27", - сказал собеседник агентства
По его словам, по предварительной версии, произошло замыкание в электродвигателе без последующего возгорания.
"Около 300 человек эвакуировались из здания самостоятельно", - добавил он.
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