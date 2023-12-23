https://ria.ru/20231223/troyka-1917643340.html

Производство карты "Тройка" стало полностью российским

Производство карты "Тройка" стало полностью российским - РИА Новости, 23.12.2023

Производство карты "Тройка" стало полностью российским

Первая тысяча карт "Тройка" с отечественным чипом изготовлена и передана для тестирования в метро, производство "Троек" теперь стало на 100% российским, сообщил РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T12:59

2023-12-23T12:59

2023-12-23T12:59

технологии

москва

сергей собянин

московский метрополитен

карта "тройка"

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Первая тысяча карт "Тройка" с отечественным чипом изготовлена и передана для тестирования в метро, производство "Троек" теперь стало на 100% российским, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. "Производство карты "Тройка" стало на 100% российским - теперь оно не зависит ни от каких внешних факторов. На заводе "Микрон Секьюрити Принтинг" в ОЭЗ "Технополис Москва" запустили первую производственную линию одного из ключевых процессов изготовления "Тройки" - корпусирование микросхем <...> Первая тысяча "Троек" с таким чипом уже изготовлена и передана для тестирования в метро", - написал он.Собянин добавил, что впереди следующий этап - внедрение в "Тройку" полностью российского чипа нового поколения, объем памяти которого в три раза больше нынешнего. Это расширит функционал карты. По его словам, выпуск карт с чипом нового поколения должен начаться в следующем году. А так как "Тройка" сегодня внедрена во многих регионах, это будет событием для всей страны. Мэр столицы подчеркнул, что применение освоенной в Зеленограде технологии не ограничивается производством транспортных карт. Ее можно использовать для изготовления карт москвича, заграничных паспортов и любых других документов с вшитыми электронными носителями информации. Корпусирование чипа (микросхемы) в COB-модуль является одной из ключевых технологических операций изготовления карты "Тройка", которая обеспечивает контакт чипа с антенной, а также защищает его от механических повреждений. Производственная линия, открытая на заводе "Микрон Секьюрити Принтинг", включает 10 установок, осуществляющих полный цикл изготовления СОВ-модулей: монтаж интегральной схемы на подложку, разварка выводов алюминиевой проволокой, герметизация, шлифовка, электрический контроль, вырубка и сортировка. Разработка отечественного транспортного чипа была начата в 2019 году. В 2022 году карта "Тройка" была переведена на использование отечественной разработки. В прошлом году в метро поступило 3,7 миллиона таких карт, а в 2023 году - шесть миллионов.

https://ria.ru/20231118/troyka-1910252665.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, москва, сергей собянин, московский метрополитен, карта "тройка"