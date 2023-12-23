https://ria.ru/20231223/tramp-1917618466.html

Трамп поддержал решение суда по его президентскому иммунитету

Трамп поддержал решение суда по его президентскому иммунитету - РИА Новости, 23.12.2023

Трамп поддержал решение суда по его президентскому иммунитету

Бывший президент США Дональд Трамп в соцсети поддержал решение верховного суда, отказавшегося рассматривать в ускоренном режиме вопрос о его президентском... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T08:45

2023-12-23T08:45

2023-12-23T08:45

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в соцсети поддержал решение верховного суда, отказавшегося рассматривать в ускоренном режиме вопрос о его президентском иммунитете в контексте вмененных деяний."Продажный Джо Байден и его приспешники ждали три года, чтобы возбудить это фиктивное дело, и теперь они попытались, но безуспешно, провести эту охоту на ведьм через суд. Конечно, я имею право на президентскую неприкосновенность. Я был президентом, и это было мое право и обязанность расследовать и говорить о сфальсифицированных и украденных президентских выборах 2020 года", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он заявил, что теперь "с нетерпением ждет" рассмотрения заявления в окружном суде. Верховный суд США ранее отклонил запрос прокуратуры об ускоренном рассмотрении вопроса о границах юридического иммунитета Трампа и его применимости к ряду инкриминируемых ему уголовных эпизодов. Спецпрокурор Джек Смит, как считается, пытался ускорить процесс о якобы имевшем место вмешательстве Трампа в избирательные процедуры, когда обратился в обход промежуточных инстанций в верховный суд с просьбой прояснить, обладает ли экс-президент иммунитетом от юридического преследования за деяния, относящиеся к периоду его пребывания в должности. Сам Трамп просил суд не соглашаться на ускорение процесса, который идет в федеральном суде Вашингтона и включает, помимо прочих эпизодов, штурм Капитолия толпой сторонников действовавшего на тот момент президента в попытке заблокировать законодательное утверждение электоральной победы его соперника-демократа Джо Байдена. Защита Трампа строится на том, что он, во-первых, как глава государства обладал юридическим иммунитетом и, во-вторых, реализовывал право на свободу слова, отказываясь признавать поражение на выборах. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20231223/debaty-1917602523.html

https://ria.ru/20231223/tramp-1917605058.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден