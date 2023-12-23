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Трамп ответил демократам на обвинения в фашизме и сравнение с Гитлером
Трамп ответил демократам на обвинения в фашизме и сравнение с Гитлером - РИА Новости, 23.12.2023
Трамп ответил демократам на обвинения в фашизме и сравнение с Гитлером
Бывший президент США Дональд Трамп в ответ на сравнения с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером заявил, что не следил за его речами и не является... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T02:48
2023-12-23T02:48
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в ответ на сравнения с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером заявил, что не следил за его речами и не является последователем. "Во-первых, я ничего не знаю о Гитлере. Я не его последователь, никогда не читал его труды. Говорят, что он высказывался о крови, но я не знаю этого", - заявил Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту. Ранее предвыборный штаб президента США Джо Байдена сравнил высказывания экс-главы государства о мигрантах с речами Гитлера. Такую реакцию вызвали слова о приезжих, которые якобы "отравляют кровь" США, похожие, по мнению штаба, на речи Гитлера о "загрязнении крови". Также штаб Байдена сравнил фразу Трампа о внутренних врагах США с высказыванием Гитлера о необходимости признать наличие внутреннего врага в Германии. Сам Байден неоднократно упрекал Трампа в фашизме, а тот называл оппонента фашистом в ответ. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
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в мире, сша, германия
Трамп ответил демократам на обвинения в фашизме и сравнение с Гитлером
Трамп ответил демократам, сравнившим его с Гитлером, что ничего о нем не знает