https://ria.ru/20231223/tramp-1917605058.html

Трамп ответил демократам на обвинения в фашизме и сравнение с Гитлером

Трамп ответил демократам на обвинения в фашизме и сравнение с Гитлером - РИА Новости, 23.12.2023

Трамп ответил демократам на обвинения в фашизме и сравнение с Гитлером

Бывший президент США Дональд Трамп в ответ на сравнения с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером заявил, что не следил за его речами и не является... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T02:48

2023-12-23T02:48

2023-12-23T05:34

в мире

сша

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592268283_0:66:3008:1758_1920x0_80_0_0_c67e74bb9198dd8c7073283e1bed72e1.jpg

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в ответ на сравнения с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером заявил, что не следил за его речами и не является последователем. "Во-первых, я ничего не знаю о Гитлере. Я не его последователь, никогда не читал его труды. Говорят, что он высказывался о крови, но я не знаю этого", - заявил Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту. Ранее предвыборный штаб президента США Джо Байдена сравнил высказывания экс-главы государства о мигрантах с речами Гитлера. Такую реакцию вызвали слова о приезжих, которые якобы "отравляют кровь" США, похожие, по мнению штаба, на речи Гитлера о "загрязнении крови". Также штаб Байдена сравнил фразу Трампа о внутренних врагах США с высказыванием Гитлера о необходимости признать наличие внутреннего врага в Германии. Сам Байден неоднократно упрекал Трампа в фашизме, а тот называл оппонента фашистом в ответ. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.

https://ria.ru/20231223/debaty-1917602523.html

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, германия