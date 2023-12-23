https://ria.ru/20231223/tanki-1917610095.html

Танкисты уничтожили на Купянском направлении укрепрайоны и блиндажи ВСУ

Танкисты уничтожили на Купянском направлении укрепрайоны и блиндажи ВСУ - РИА Новости, 23.12.2023

Танкисты уничтожили на Купянском направлении укрепрайоны и блиндажи ВСУ

Танки Т-80БВ группировки войск "Запад" уничтожили укрепрайоны и блиндажи ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T05:12

2023-12-23T05:12

2023-12-23T05:12

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

т-80бв

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ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Танки Т-80БВ группировки войск "Запад" уничтожили укрепрайоны и блиндажи ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Танкисты Западной группировки войск на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции уничтожили укрепрайоны и блиндажи ВСУ. По координатам, полученным от разведки и корректировщиков, экипажи танков Т-80БВ уничтожили все обнаруженные цели", - сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что экипажи танков на передовой могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Нахождение за рельефом местности или в укрытиях позволяет танку оставаться незамеченными, успешно поражаются цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. "Постоянно выполняем боевые задачи. Работаем с корректировщиком, который непосредственно находится на линии боевого соприкосновения. Работаем по блиндажам, укрепрайонам. Поражаем все назначенные цели. Работаем на дальние расстояния - до 10 километров. Корректировщики говорят, все отлично, что мы задачу свою выполнили. И затем возвращаемся на свое место. Страха нет. Уже только ждем, чтобы была победа. И победа будет за нами", - сказал командир танкового взвода с позывным "Эскобар".

https://ria.ru/20231213/tankisty-1915437669.html

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россия, вооруженные силы украины, т-80бв