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Танкисты уничтожили на Купянском направлении укрепрайоны и блиндажи ВСУ
Танкисты уничтожили на Купянском направлении укрепрайоны и блиндажи ВСУ - РИА Новости, 23.12.2023
Танкисты уничтожили на Купянском направлении укрепрайоны и блиндажи ВСУ
Танки Т-80БВ группировки войск "Запад" уничтожили укрепрайоны и блиндажи ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T05:12
2023-12-23T05:12
2023-12-23T05:12
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ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Танки Т-80БВ группировки войск "Запад" уничтожили укрепрайоны и блиндажи ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Танкисты Западной группировки войск на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции уничтожили укрепрайоны и блиндажи ВСУ. По координатам, полученным от разведки и корректировщиков, экипажи танков Т-80БВ уничтожили все обнаруженные цели", - сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что экипажи танков на передовой могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Нахождение за рельефом местности или в укрытиях позволяет танку оставаться незамеченными, успешно поражаются цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. "Постоянно выполняем боевые задачи. Работаем с корректировщиком, который непосредственно находится на линии боевого соприкосновения. Работаем по блиндажам, укрепрайонам. Поражаем все назначенные цели. Работаем на дальние расстояния - до 10 километров. Корректировщики говорят, все отлично, что мы задачу свою выполнили. И затем возвращаемся на свое место. Страха нет. Уже только ждем, чтобы была победа. И победа будет за нами", - сказал командир танкового взвода с позывным "Эскобар".
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россия, вооруженные силы украины, т-80бв
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-80БВ
Танкисты уничтожили на Купянском направлении укрепрайоны и блиндажи ВСУ
Танки Т-80БВ уничтожили на Купянском направлении укрепрайоны и блиндажи ВСУ
ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Танки Т-80БВ группировки войск "Запад" уничтожили укрепрайоны и блиндажи ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Танкисты Западной группировки войск на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции уничтожили укрепрайоны и блиндажи ВСУ. По координатам, полученным от разведки и корректировщиков, экипажи танков Т-80БВ уничтожили все обнаруженные цели", - сообщили в Минобороны РФ.
Там добавили, что экипажи танков на передовой могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Нахождение за рельефом местности или в укрытиях позволяет танку оставаться незамеченными, успешно поражаются цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости.
"Постоянно выполняем боевые задачи. Работаем с корректировщиком, который непосредственно находится на линии боевого соприкосновения. Работаем по блиндажам, укрепрайонам. Поражаем все назначенные цели. Работаем на дальние расстояния - до 10 километров. Корректировщики говорят, все отлично, что мы задачу свою выполнили. И затем возвращаемся на свое место. Страха нет. Уже только ждем, чтобы была победа. И победа будет за нами", - сказал командир танкового взвода с позывным "Эскобар".
Танкисты ЗВО уничтожили опорные пункты и огневые точки ВСУ