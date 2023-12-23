https://ria.ru/20231223/sukhogruz-1917615666.html

Севший на мель под Анапой сухогруз Blue Shark сняли с мелководья

Севший на мель под Анапой сухогруз Blue Shark сняли с мелководья - РИА Новости, 23.12.2023

Севший на мель под Анапой сухогруз Blue Shark сняли с мелководья

Сухогруз под флагом Белиза Blue Shark, севший на мель возле Анапы после сильного шторма 27 ноября, снят с мелководья, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T07:48

2023-12-23T07:48

2023-12-23T07:48

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

анапа

египет

белиз

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КРАСНОДАР, 23 дек - РИА Новости. Сухогруз под флагом Белиза Blue Shark, севший на мель возле Анапы после сильного шторма 27 ноября, снят с мелководья, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. Судно Blue Shark ожидало в морском порту Тамань погрузки ячменя для Египта. Получив штормовое предупреждение, оно перешло на якорную стоянку. Примерно в 23.00 мск 26 ноября сильнейший ветер и волна сорвали сухогруз с якорей, после чего он начал дрейфовать в сторону берега. На борту находились 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта. В Морспасслужбе 30 ноября сообщили, что члены экипажа эвакуированы, пострадавших нет. Операция по спасению судна началась 19 декабря. "Да, судно сняли с мели", - ответили в ведомстве.

https://ria.ru/20231203/sukhogruz-1913478064.html

анапа

египет

белиз

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федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), анапа, египет, белиз