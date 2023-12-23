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Севший на мель под Анапой сухогруз Blue Shark сняли с мелководья - РИА Новости, 23.12.2023
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07:48 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/sukhogruz-1917615666.html
Севший на мель под Анапой сухогруз Blue Shark сняли с мелководья
Севший на мель под Анапой сухогруз Blue Shark сняли с мелководья - РИА Новости, 23.12.2023
Севший на мель под Анапой сухогруз Blue Shark сняли с мелководья
Сухогруз под флагом Белиза Blue Shark, севший на мель возле Анапы после сильного шторма 27 ноября, снят с мелководья, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T07:48
2023-12-23T07:48
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
анапа
египет
белиз
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КРАСНОДАР, 23 дек - РИА Новости. Сухогруз под флагом Белиза Blue Shark, севший на мель возле Анапы после сильного шторма 27 ноября, снят с мелководья, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. Судно Blue Shark ожидало в морском порту Тамань погрузки ячменя для Египта. Получив штормовое предупреждение, оно перешло на якорную стоянку. Примерно в 23.00 мск 26 ноября сильнейший ветер и волна сорвали сухогруз с якорей, после чего он начал дрейфовать в сторону берега. На борту находились 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта. В Морспасслужбе 30 ноября сообщили, что члены экипажа эвакуированы, пострадавших нет. Операция по спасению судна началась 19 декабря. "Да, судно сняли с мели", - ответили в ведомстве.
https://ria.ru/20231203/sukhogruz-1913478064.html
анапа
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федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), анапа, египет, белиз
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Анапа, Египет, Белиз
Севший на мель под Анапой сухогруз Blue Shark сняли с мелководья

Севшее на мель возле Анапы судно под флагом Белиза Blue Shar сняли с мелководья

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСухогруз Blue Shark на мели вблизи поселка Витязево Краснодарского края
Сухогруз Blue Shark на мели вблизи поселка Витязево Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сухогруз Blue Shark на мели вблизи поселка Витязево Краснодарского края. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 23 дек - РИА Новости. Сухогруз под флагом Белиза Blue Shark, севший на мель возле Анапы после сильного шторма 27 ноября, снят с мелководья, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
Судно Blue Shark ожидало в морском порту Тамань погрузки ячменя для Египта. Получив штормовое предупреждение, оно перешло на якорную стоянку. Примерно в 23.00 мск 26 ноября сильнейший ветер и волна сорвали сухогруз с якорей, после чего он начал дрейфовать в сторону берега. На борту находились 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта. В Морспасслужбе 30 ноября сообщили, что члены экипажа эвакуированы, пострадавших нет. Операция по спасению судна началась 19 декабря.
Сухогруз Пола Калисто, застрявший из-за ледовых условий на Неве в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
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"Да, судно сняли с мели", - ответили в ведомстве.
 
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)АнапаЕгипетБелиз
 
 
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