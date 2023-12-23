Британские ВМС заявили о повреждении судна у берегов Индии из-за удара БПЛА
UKMTO: удар беспилотника повредил перевозившее нефть судно у берегов Индии
© AP Photo / Martin MejiaСудно в Индийском океане
© AP Photo / Martin Mejia
Судно в Индийском океане. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 дек - РИА Новости. Удар беспилотника повредил торговое судно у берегов Индии, пострадавших в результате инцидента нет, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в Twitter.
"Управление морских торговых операций Великобритании получило сообщение об атаке беспилотной воздушной системы на судно, вызвавшей взрыв и пожар. Инцидент в 200 морских милях к юго-западу от Веравала, Индия. Пожар потушен, пострадавших нет. Власти проводят расследование", - сообщило управление.
Как отмечает агентство Ani, удару подверглось перевозящее сырую нефть судно Chem Pluto, в состав его экипажа входят 20 индийцев. Представители министерства обороны Индии заявили, что патрулировавший индийскую исключительную экономическую зону корабль береговой охраны был направлен к пострадавшему торговому судну.
Как отмечает занимающаяся морской безопасностью компания Ambrey, "танкер для перевозки химикатов/продуктов под флагом Либерии... был связан с Израилем" и следовал из Саудовской Аравии в Индию.
Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические компании BP и Equinor.