https://ria.ru/20231223/sudno-1917659796.html

Британские ВМС заявили о повреждении судна у берегов Индии из-за удара БПЛА

Британские ВМС заявили о повреждении судна у берегов Индии из-за удара БПЛА - РИА Новости, 23.12.2023

Британские ВМС заявили о повреждении судна у берегов Индии из-за удара БПЛА

Удар беспилотника повредил торговое судно у берегов Индии, пострадавших в результате инцидента нет, сообщило управление морских торговых операций Великобритании РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T15:15

2023-12-23T15:15

2023-12-23T15:15

в мире

индия

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великобритания

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 дек - РИА Новости. Удар беспилотника повредил торговое судно у берегов Индии, пострадавших в результате инцидента нет, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в Twitter. "Управление морских торговых операций Великобритании получило сообщение об атаке беспилотной воздушной системы на судно, вызвавшей взрыв и пожар. Инцидент в 200 морских милях к юго-западу от Веравала, Индия. Пожар потушен, пострадавших нет. Власти проводят расследование", - сообщило управление.Как отмечает агентство Ani, удару подверглось перевозящее сырую нефть судно Chem Pluto, в состав его экипажа входят 20 индийцев. Представители министерства обороны Индии заявили, что патрулировавший индийскую исключительную экономическую зону корабль береговой охраны был направлен к пострадавшему торговому судну. Как отмечает занимающаяся морской безопасностью компания Ambrey, "танкер для перевозки химикатов/продуктов под флагом Либерии... был связан с Израилем" и следовал из Саудовской Аравии в Индию. Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические компании BP и Equinor.

https://ria.ru/20231222/indiya-1917333851.html

https://ria.ru/20231222/poklon-1917335724.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индия, красное море, великобритания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году