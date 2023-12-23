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Американский генерал рассказал о последствиях инцидента с аэростатом КНР

Американский генерал рассказал о последствиях инцидента с аэростатом КНР - РИА Новости, 23.12.2023

Американский генерал рассказал о последствиях инцидента с аэростатом КНР

Глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк заявил, что инцидент со сбитым в феврале над Атлантикой китайским аэростатом... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T16:12

2023-12-23T16:12

2023-12-23T16:16

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сша

китай

пекин

глен ванхерк

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк заявил, что инцидент со сбитым в феврале над Атлантикой китайским аэростатом продемонстрировал отсутствие у Соединенных Штатов необходимого потенциала в сфере загоризонтной радиолокации. В феврале американские военные сбили над Атлантикой аэростат, который, по их утверждению, использовался китайцами для сбора разведывательной информации. Пекин это отрицает. Инцидент привел к дальнейшему усилению напряженности в отношениях между США и КНР. По словам Ванхерка, который дал интервью NBC News, инцидент с китайским аэростатом продемонстрировал пробелы сил США в выявлении угроз на больших расстояниях, а также в оперативном обмене информацией. "Я уверен в нашей возможности увидеть его (воздушный аппарат - ред.) над нашей родиной. Мне хотелось бы видеть его за горизонтом прежде, чем он приблизится к нашей родине", - подчеркнул генерал.

https://ria.ru/20231223/ssha-1917659102.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, пекин, глен ванхерк