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Американский генерал рассказал о последствиях инцидента с аэростатом КНР
Американский генерал рассказал о последствиях инцидента с аэростатом КНР - РИА Новости, 23.12.2023
Американский генерал рассказал о последствиях инцидента с аэростатом КНР
Глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк заявил, что инцидент со сбитым в феврале над Атлантикой китайским аэростатом... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T16:12
2023-12-23T16:12
2023-12-23T16:16
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк заявил, что инцидент со сбитым в феврале над Атлантикой китайским аэростатом продемонстрировал отсутствие у Соединенных Штатов необходимого потенциала в сфере загоризонтной радиолокации. В феврале американские военные сбили над Атлантикой аэростат, который, по их утверждению, использовался китайцами для сбора разведывательной информации. Пекин это отрицает. Инцидент привел к дальнейшему усилению напряженности в отношениях между США и КНР. По словам Ванхерка, который дал интервью NBC News, инцидент с китайским аэростатом продемонстрировал пробелы сил США в выявлении угроз на больших расстояниях, а также в оперативном обмене информацией. "Я уверен в нашей возможности увидеть его (воздушный аппарат - ред.) над нашей родиной. Мне хотелось бы видеть его за горизонтом прежде, чем он приблизится к нашей родине", - подчеркнул генерал.
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в мире, сша, китай, пекин, глен ванхерк
В мире, США, Китай, Пекин, Глен Ванхерк
Американский генерал рассказал о последствиях инцидента с аэростатом КНР
Ванхерк: инцидент со сбитым аэростатом КНР выявил серьезные недостатки США