https://ria.ru/20231223/ssha-1917614213.html

США обязали импортеров подтверждать, что ввозимые морепродукты не из России

США обязали импортеров подтверждать, что ввозимые морепродукты не из России - РИА Новости, 23.12.2023

США обязали импортеров подтверждать, что ввозимые морепродукты не из России

Таможенно-пограничная служба США обязала импортеров рыбы и морепродуктов заверять, что ввозимая ими продукция не российского происхождения. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T07:31

2023-12-23T07:31

2023-12-23T07:31

экономика

россия

сша

украина

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Таможенно-пограничная служба США обязала импортеров рыбы и морепродуктов заверять, что ввозимая ими продукция не российского происхождения. "Таможенно-пограничная служба США теперь будет требовать от импортеров предоставить подтверждение, что рыба, морепродукты и содержащая их продукция, ввозимая в США, не содержат материалов, происходящих из РФ", - говорится в заявлении на сайте организации. По информации американской таможни, запрет распространяется на продукцию из России, переработанную в третьих странах. Ранее в пятницу американское министерство финансов сообщило, что США запрещают импорт лосося, трески, минтая и краба, имеющих российское происхождение, но переработанных в третьих странах. Запрет на импорт морепродуктов из РФ в США действует давно, но до сих пор он не был снабжен оговорками о переработке в третьих странах. Помимо рыбы и морепродуктов, аналогичные правила американцы обещают применить к бриллиантам и алкогольным напиткам. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20231222/sanktsii-1917539616.html

россия

сша

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экономика, россия, сша, украина, владимир путин, санкции в отношении россии