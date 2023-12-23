Рейтинг@Mail.ru
США обязали импортеров подтверждать, что ввозимые морепродукты не из России - РИА Новости, 23.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:31 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/ssha-1917614213.html
США обязали импортеров подтверждать, что ввозимые морепродукты не из России
США обязали импортеров подтверждать, что ввозимые морепродукты не из России - РИА Новости, 23.12.2023
США обязали импортеров подтверждать, что ввозимые морепродукты не из России
Таможенно-пограничная служба США обязала импортеров рыбы и морепродуктов заверять, что ввозимая ими продукция не российского происхождения. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T07:31
2023-12-23T07:31
экономика
россия
сша
украина
владимир путин
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856863767_0:189:2345:1508_1920x0_80_0_0_8fd18fddd069c1c3f62cc67e3ca4a81b.jpg
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Таможенно-пограничная служба США обязала импортеров рыбы и морепродуктов заверять, что ввозимая ими продукция не российского происхождения. "Таможенно-пограничная служба США теперь будет требовать от импортеров предоставить подтверждение, что рыба, морепродукты и содержащая их продукция, ввозимая в США, не содержат материалов, происходящих из РФ", - говорится в заявлении на сайте организации. По информации американской таможни, запрет распространяется на продукцию из России, переработанную в третьих странах. Ранее в пятницу американское министерство финансов сообщило, что США запрещают импорт лосося, трески, минтая и краба, имеющих российское происхождение, но переработанных в третьих странах. Запрет на импорт морепродуктов из РФ в США действует давно, но до сих пор он не был снабжен оговорками о переработке в третьих странах. Помимо рыбы и морепродуктов, аналогичные правила американцы обещают применить к бриллиантам и алкогольным напиткам. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20231222/sanktsii-1917539616.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856863767_261:0:2345:1563_1920x0_80_0_0_ab86311abf46654394c33b4e482299d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, украина, владимир путин, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Санкции в отношении России
США обязали импортеров подтверждать, что ввозимые морепродукты не из России

В США обязали импортеров заверять, что ввозимые рыба и морепродукты не из России

© AP Photo / Julia NikhinsonВид на порт Нью-Джерси и статую Свободы в Нью-Йорке
Вид на порт Нью-Джерси и статую Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Julia Nikhinson
Вид на порт Нью-Джерси и статую Свободы в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Таможенно-пограничная служба США обязала импортеров рыбы и морепродуктов заверять, что ввозимая ими продукция не российского происхождения.
«
"Таможенно-пограничная служба США теперь будет требовать от импортеров предоставить подтверждение, что рыба, морепродукты и содержащая их продукция, ввозимая в США, не содержат материалов, происходящих из РФ", - говорится в заявлении на сайте организации.
По информации американской таможни, запрет распространяется на продукцию из России, переработанную в третьих странах.
Ранее в пятницу американское министерство финансов сообщило, что США запрещают импорт лосося, трески, минтая и краба, имеющих российское происхождение, но переработанных в третьих странах. Запрет на импорт морепродуктов из РФ в США действует давно, но до сих пор он не был снабжен оговорками о переработке в третьих странах. Помимо рыбы и морепродуктов, аналогичные правила американцы обещают применить к бриллиантам и алкогольным напиткам.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Байден расширил возможности администрации США по введению санкций
22 декабря, 17:16
 
ЭкономикаРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала