https://ria.ru/20231223/ssha-1917609961.html

США пытаются запугать партнеров России, заявил Антонов

США пытаются запугать партнеров России, заявил Антонов - РИА Новости, 23.12.2023

США пытаются запугать партнеров России, заявил Антонов

США новыми пакетами санкций пытаются запугать партнеров России и перечеркивают возможности для восстановления диалога с Москвой по тем позициям, где это пока... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T05:09

2023-12-23T05:09

2023-12-23T07:34

сша

россия

вашингтон (штат)

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. США новыми пакетами санкций пытаются запугать партнеров России и перечеркивают возможности для восстановления диалога с Москвой по тем позициям, где это пока остается возможно, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новый пакет ограничительных мер."Санкционные фантазии Вашингтона наносят дополнительный ущерб двусторонним отношениям. По сути, перечеркивают возможность восстановления взаимоуважительного диалога между великими державами по тому недлинному перечню тем, где Россия и США еще могли бы выступать с близких позиций", - сказал Антонов, его комментарий опубликовала в своем Telegram-канале дипмиссия.Как отметил посол, в Вашингтоне упорно демонстрируют стремление нанести России стратегическое поражение, в том числе в экономической сфере, "штампуя все новые и новые ограничения в тщетных попытках "ставить палки в колеса" поступательного развития отечественного нацхозяйства и помешать специальной военной операции"При этом, указал дипломат, большая часть объявленных минфином США санкций затрагивает организации в "третьих" государствах."То есть налицо — желание запугать наших партнеров, обрубить взаимовыгодные связи с Российской Федерацией под фанфары геополитических лозунгов. Американцы как будто не понимают или не хотят понимать, что своими безрассудными действиями усиливают искусственное размежевание мирового рынка. "Подтачивают" статус долларовой юрисдикции в глазах Глобального Юга, да и собственных сателлитов", - резюмировал Антонов.В пятницу президент США Джо Байден подписал указ, который расширяет правовые основания для введения антироссийских санкций. Он в частности дает возможность отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии Москве в обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса, и блокировать импорт продукции российского происхождения, в том числе морепродуктов, алкоголя и алмазов, в случае ее глубокой переработки в третьих странах.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.

https://ria.ru/20231222/sanktsii-1917561431.html

https://ria.ru/20231207/antonov-1914252554.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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сша, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов