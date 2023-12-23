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США пытаются запугать партнеров России, заявил Антонов - РИА Новости, 23.12.2023
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05:09 23.12.2023 (обновлено: 07:34 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/ssha-1917609961.html
США пытаются запугать партнеров России, заявил Антонов
США пытаются запугать партнеров России, заявил Антонов - РИА Новости, 23.12.2023
США пытаются запугать партнеров России, заявил Антонов
США новыми пакетами санкций пытаются запугать партнеров России и перечеркивают возможности для восстановления диалога с Москвой по тем позициям, где это пока... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T05:09
2023-12-23T07:34
сша
россия
вашингтон (штат)
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. США новыми пакетами санкций пытаются запугать партнеров России и перечеркивают возможности для восстановления диалога с Москвой по тем позициям, где это пока остается возможно, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новый пакет ограничительных мер.&quot;Санкционные фантазии Вашингтона наносят дополнительный ущерб двусторонним отношениям. По сути, перечеркивают возможность восстановления взаимоуважительного диалога между великими державами по тому недлинному перечню тем, где Россия и США еще могли бы выступать с близких позиций&quot;, - сказал Антонов, его комментарий опубликовала в своем Telegram-канале дипмиссия.Как отметил посол, в Вашингтоне упорно демонстрируют стремление нанести России стратегическое поражение, в том числе в экономической сфере, "штампуя все новые и новые ограничения в тщетных попытках "ставить палки в колеса" поступательного развития отечественного нацхозяйства и помешать специальной военной операции"При этом, указал дипломат, большая часть объявленных минфином США санкций затрагивает организации в "третьих" государствах."То есть налицо — желание запугать наших партнеров, обрубить взаимовыгодные связи с Российской Федерацией под фанфары геополитических лозунгов. Американцы как будто не понимают или не хотят понимать, что своими безрассудными действиями усиливают искусственное размежевание мирового рынка. "Подтачивают" статус долларовой юрисдикции в глазах Глобального Юга, да и собственных сателлитов", - резюмировал Антонов.В пятницу президент США Джо Байден подписал указ, который расширяет правовые основания для введения антироссийских санкций. Он в частности дает возможность отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии Москве в обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса, и блокировать импорт продукции российского происхождения, в том числе морепродуктов, алкоголя и алмазов, в случае ее глубокой переработки в третьих странах.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20231222/sanktsii-1917561431.html
https://ria.ru/20231207/antonov-1914252554.html
сша
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вашингтон (штат)
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сша, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов
США, Россия, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов
США пытаются запугать партнеров России, заявил Антонов

Посол Антонов: США новыми санкциями пытаются запугать партнеров России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. США новыми пакетами санкций пытаются запугать партнеров России и перечеркивают возможности для восстановления диалога с Москвой по тем позициям, где это пока остается возможно, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новый пакет ограничительных мер.
«

"Санкционные фантазии Вашингтона наносят дополнительный ущерб двусторонним отношениям. По сути, перечеркивают возможность восстановления взаимоуважительного диалога между великими державами по тому недлинному перечню тем, где Россия и США еще могли бы выступать с близких позиций", - сказал Антонов, его комментарий опубликовала в своем Telegram-канале дипмиссия.

Как отметил посол, в Вашингтоне упорно демонстрируют стремление нанести России стратегическое поражение, в том числе в экономической сфере, "штампуя все новые и новые ограничения в тщетных попытках "ставить палки в колеса" поступательного развития отечественного нацхозяйства и помешать специальной военной операции"
При этом, указал дипломат, большая часть объявленных минфином США санкций затрагивает организации в "третьих" государствах.
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Минфин США рассказал, кого коснутся новые антироссийские санкции
Вчера, 18:48
"То есть налицо — желание запугать наших партнеров, обрубить взаимовыгодные связи с Российской Федерацией под фанфары геополитических лозунгов. Американцы как будто не понимают или не хотят понимать, что своими безрассудными действиями усиливают искусственное размежевание мирового рынка. "Подтачивают" статус долларовой юрисдикции в глазах Глобального Юга, да и собственных сателлитов", - резюмировал Антонов.
В пятницу президент США Джо Байден подписал указ, который расширяет правовые основания для введения антироссийских санкций. Он в частности дает возможность отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии Москве в обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса, и блокировать импорт продукции российского происхождения, в том числе морепродуктов, алкоголя и алмазов, в случае ее глубокой переработки в третьих странах.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Антонов ответил на заявление Байдена о прямом столкновении России и США
7 декабря, 05:05
 
СШАРоссияВашингтон (штат)Анатолий Антонов
 
 
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