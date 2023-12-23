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Путин отметил вклад СРЗП в сплочении и консолидации общества в России

Путин отметил вклад СРЗП в сплочении и консолидации общества в России - РИА Новости, 23.12.2023

Путин отметил вклад СРЗП в сплочении и консолидации общества в России

Президент России Владимир Путин в приветствии делегатам и гостям XIII съезда социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду"... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T13:47

2023-12-23T13:47

2023-12-23T14:19

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россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии делегатам и гостям XIII съезда социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" отметил их стремление работать на сплочение общества и консолидацию всех патриотических сил для успешного решения ключевых задач развития РФ, сообщается на сайте Кремля. "Приветствую делегатов и гостей XIII съезда социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду"<...> Особо отмечу ваше стремление работать на сплочение общества, консолидацию всех патриотических сил для успешного решения ключевых задач развития России. Сегодня, в условиях серьезных вызовов, это исключительно важно. Вы оказываете деятельную помощь участникам специальной военной операции и их семьям, уделяете неустанное внимание вопросам восстановления мирной жизни в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях", - говорится в сообщении. Российский лидер добавил, что, объединяя своих сторонников вокруг ценностей социальной справедливости и патриотизма, партия является одной из ведущих политических сил страны. За последние годы она прошла большой путь, реальными делами и начинаниями завоевала доверие граждан. Они по достоинству оценивают ваши законодательные инициативы, направленные на защиту прав и интересов людей, повышение качества их жизни, воспитание молодежи, укрепление традиционных духовно-нравственных идеалов. "Желаю вам плодотворной работы. И, конечно, хочу выразить искреннюю признательность за поддержку. Рассчитываю на продолжение конструктивного взаимодействия и содержательного диалога на благо России и нашего народа", - добавил Путин. Ранее сообщалось, что в Москве открылся съезд партии "Справедливая Россия - За Правду" (СРЗП), на нем будет выдвинут кандидат в президенты от партии.

https://ria.ru/20231012/zakonoproekt-1902217923.html

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политика, россия, луганская народная республика, москва, владимир путин, партия "справедливая россия - за правду"