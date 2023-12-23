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В Москве открылся съезд партии "Справедливая Россия - За Правду"
В Москве открылся съезд партии "Справедливая Россия - За Правду" - РИА Новости, 23.12.2023
В Москве открылся съезд партии "Справедливая Россия - За Правду"
В Москве открылся съезд партии "Справедливая Россия - За Правду" (СРЗП), на нем будет выдвинут кандидат в президенты от партии, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.12.2023
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2023-12-23T11:12
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В Москве открылся съезд партии "Справедливая Россия - За Правду" (СРЗП), на нем будет выдвинут кандидат в президенты от партии, передает корреспондент РИА Новости.Ранее лидер партии Сергей Миронов неоднократно сообщал, что СРЗП планирует объявить о поддержке на президентских выборах в РФ 2024 года нынешнего главы государства Владимира Путина.Ранее Путин сообщил, что будет баллотироваться на следующий президентский срок.Председателем съезда делегатами избран Миронов, секретарем - замруководителя фракции, первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко.На съезде зарегистрировалось 192 делегата, сообщил Миронов.На съезде отсутствует сопредседатель партии, писатель Захар Прилепин. Как сообщил журналистам Миронов, Прилепин находится в Нижнем Новгороде и не смог присутствовать на съезде из-за регулярных медицинских процедур, которые ему необходимо делать.В ходе съезда Миронов также зачитал обращение Путина к делегатам съезда."Желаю вам плодотворной работы, и, конечно, хочу выразить искреннюю признательность за поддержку, рассчитываю на продолжение конструктивного взаимодействия и содержательного диалога на благо России и нашего народа", - привел слова Путина Миронов.XIII съезд партии пройдет на территории отеля Holiday Inn в Сокольниках.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.
https://ria.ru/20231223/vybory-1917597227.html
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политика, россия, москва, владимир путин, сергей миронов, нижний новгород, захар прилепин, госдума рф
Политика, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Миронов, Нижний Новгород, Захар Прилепин, Госдума РФ, Выборы президента России — 2024
В Москве открылся съезд партии "Справедливая Россия - За Правду"
В Москве открылся съезд партии СРЗП, на нем будет выдвинут кандидат в президенты
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В Москве открылся съезд партии "Справедливая Россия - За Правду" (СРЗП), на нем будет выдвинут кандидат в президенты от партии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее лидер партии Сергей Миронов
неоднократно сообщал, что СРЗП планирует объявить о поддержке на президентских выборах в РФ
2024 года нынешнего главы государства Владимира Путина
.
Стартовал сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента
Ранее Путин сообщил, что будет баллотироваться на следующий президентский срок.
Председателем съезда делегатами избран Миронов, секретарем - замруководителя фракции, первый зампред комитета ГД
по культуре Елена Драпеко
.
На съезде зарегистрировалось 192 делегата, сообщил Миронов.
На съезде отсутствует сопредседатель партии, писатель Захар Прилепин
. Как сообщил журналистам Миронов, Прилепин находится в Нижнем Новгороде
и не смог присутствовать на съезде из-за регулярных медицинских процедур, которые ему необходимо делать.
В ходе съезда Миронов также зачитал обращение Путина к делегатам съезда.
"Желаю вам плодотворной работы, и, конечно, хочу выразить искреннюю признательность за поддержку, рассчитываю на продолжение конструктивного взаимодействия и содержательного диалога на благо России и нашего народа", - привел слова Путина Миронов.
XIII съезд партии пройдет на территории отеля Holiday Inn в Сокольниках.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.
В Подмосковье открылся съезд КПРФ