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В Москве открылся съезд партии "Справедливая Россия - За Правду"

В Москве открылся съезд партии "Справедливая Россия - За Правду" - РИА Новости, 23.12.2023

В Москве открылся съезд партии "Справедливая Россия - За Правду"

В Москве открылся съезд партии "Справедливая Россия - За Правду" (СРЗП), на нем будет выдвинут кандидат в президенты от партии, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T11:12

2023-12-23T11:12

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В Москве открылся съезд партии "Справедливая Россия - За Правду" (СРЗП), на нем будет выдвинут кандидат в президенты от партии, передает корреспондент РИА Новости.Ранее лидер партии Сергей Миронов неоднократно сообщал, что СРЗП планирует объявить о поддержке на президентских выборах в РФ 2024 года нынешнего главы государства Владимира Путина.Ранее Путин сообщил, что будет баллотироваться на следующий президентский срок.Председателем съезда делегатами избран Миронов, секретарем - замруководителя фракции, первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко.На съезде зарегистрировалось 192 делегата, сообщил Миронов.На съезде отсутствует сопредседатель партии, писатель Захар Прилепин. Как сообщил журналистам Миронов, Прилепин находится в Нижнем Новгороде и не смог присутствовать на съезде из-за регулярных медицинских процедур, которые ему необходимо делать.В ходе съезда Миронов также зачитал обращение Путина к делегатам съезда."Желаю вам плодотворной работы, и, конечно, хочу выразить искреннюю признательность за поддержку, рассчитываю на продолжение конструктивного взаимодействия и содержательного диалога на благо России и нашего народа", - привел слова Путина Миронов.XIII съезд партии пройдет на территории отеля Holiday Inn в Сокольниках.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.

https://ria.ru/20231223/vybory-1917597227.html

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политика, россия, москва, владимир путин, сергей миронов, нижний новгород, захар прилепин, госдума рф