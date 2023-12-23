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В Москве открылся съезд партии "Справедливая Россия - За Правду" - РИА Новости, 23.12.2023
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Выборы президента России — 2024
 
11:12 23.12.2023 (обновлено: 14:20 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/srzp-1917629383.html
В Москве открылся съезд партии "Справедливая Россия - За Правду"
В Москве открылся съезд партии "Справедливая Россия - За Правду" - РИА Новости, 23.12.2023
В Москве открылся съезд партии "Справедливая Россия - За Правду"
В Москве открылся съезд партии "Справедливая Россия - За Правду" (СРЗП), на нем будет выдвинут кандидат в президенты от партии, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T11:12
2023-12-23T14:20
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В Москве открылся съезд партии "Справедливая Россия - За Правду" (СРЗП), на нем будет выдвинут кандидат в президенты от партии, передает корреспондент РИА Новости.Ранее лидер партии Сергей Миронов неоднократно сообщал, что СРЗП планирует объявить о поддержке на президентских выборах в РФ 2024 года нынешнего главы государства Владимира Путина.Ранее Путин сообщил, что будет баллотироваться на следующий президентский срок.Председателем съезда делегатами избран Миронов, секретарем - замруководителя фракции, первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко.На съезде зарегистрировалось 192 делегата, сообщил Миронов.На съезде отсутствует сопредседатель партии, писатель Захар Прилепин. Как сообщил журналистам Миронов, Прилепин находится в Нижнем Новгороде и не смог присутствовать на съезде из-за регулярных медицинских процедур, которые ему необходимо делать.В ходе съезда Миронов также зачитал обращение Путина к делегатам съезда."Желаю вам плодотворной работы, и, конечно, хочу выразить искреннюю признательность за поддержку, рассчитываю на продолжение конструктивного взаимодействия и содержательного диалога на благо России и нашего народа", - привел слова Путина Миронов.XIII съезд партии пройдет на территории отеля Holiday Inn в Сокольниках.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.
https://ria.ru/20231223/vybory-1917597227.html
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политика, россия, москва, владимир путин, сергей миронов, нижний новгород, захар прилепин, госдума рф
Политика, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Миронов, Нижний Новгород, Захар Прилепин, Госдума РФ, Выборы президента России — 2024
В Москве открылся съезд партии "Справедливая Россия - За Правду"

В Москве открылся съезд партии СРЗП, на нем будет выдвинут кандидат в президенты

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов выступает на XIII съезде партии "Справедливая Россия - за правду" в Москве
Председатель партии Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов выступает на XIII съезде партии Справедливая Россия - за правду в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов выступает на XIII съезде партии "Справедливая Россия - за правду" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В Москве открылся съезд партии "Справедливая Россия - За Правду" (СРЗП), на нем будет выдвинут кандидат в президенты от партии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее лидер партии Сергей Миронов неоднократно сообщал, что СРЗП планирует объявить о поддержке на президентских выборах в РФ 2024 года нынешнего главы государства Владимира Путина.
Президент РФ Владимир Путин
Стартовал сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента
Вчера, 00:08
Ранее Путин сообщил, что будет баллотироваться на следующий президентский срок.
Председателем съезда делегатами избран Миронов, секретарем - замруководителя фракции, первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко.
На съезде зарегистрировалось 192 делегата, сообщил Миронов.
На съезде отсутствует сопредседатель партии, писатель Захар Прилепин. Как сообщил журналистам Миронов, Прилепин находится в Нижнем Новгороде и не смог присутствовать на съезде из-за регулярных медицинских процедур, которые ему необходимо делать.
В ходе съезда Миронов также зачитал обращение Путина к делегатам съезда.
"Желаю вам плодотворной работы, и, конечно, хочу выразить искреннюю признательность за поддержку, рассчитываю на продолжение конструктивного взаимодействия и содержательного диалога на благо России и нашего народа", - привел слова Путина Миронов.
XIII съезд партии пройдет на территории отеля Holiday Inn в Сокольниках.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.
Третий этап XVIII съезда КПРФ в оздоровительном комплексе Снегири в селе Рождествено Московской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияМоскваВладимир ПутинСергей МироновНижний НовгородЗахар ПрилепинГосдума РФ
 
 
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