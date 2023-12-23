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ВСУ лишились в зоне СВО восьми долговременных огневых точек - РИА Новости, 23.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 23.12.2023 (обновлено: 05:16 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/spetsoperatsiya-1917609682.html
ВСУ лишились в зоне СВО восьми долговременных огневых точек
ВСУ лишились в зоне СВО восьми долговременных огневых точек - РИА Новости, 23.12.2023
ВСУ лишились в зоне СВО восьми долговременных огневых точек
Украинские войска лишились восьми долговременных огневых точек на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток"... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T05:04
2023-12-23T05:16
специальная военная операция на украине
константиновка
угледар
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Украинские войска лишились восьми долговременных огневых точек на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев."Противник за сутки потерял восемь долговременных огневых точек, два пикапа и до 115 боевиков убитыми и ранеными", - рассказал он.Бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удары по опорным пунктам, пунктам временной дислокации и районам сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Пречистовки и Урожайного."Сорваны четыре попытки противника провести ротацию боевиков в районах Новодонецкого и Червоного", - добавил начальник пресс-центра.В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила гаубицу Д-20 в районе Нескучного и два минометных расчета в районах Макаровки и Новодонецкого.
https://ria.ru/20231223/ukraina-1917606913.html
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константиновка, угледар, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Угледар, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины
ВСУ лишились в зоне СВО восьми долговременных огневых точек

ВСУ лишились восьми долговременных огневых точек на Южнодонецком направлении

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Украинские войска лишились восьми долговременных огневых точек на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"Противник за сутки потерял восемь долговременных огневых точек, два пикапа и до 115 боевиков убитыми и ранеными", - рассказал он.
Бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удары по опорным пунктам, пунктам временной дислокации и районам сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Пречистовки и Урожайного.
"Сорваны четыре попытки противника провести ротацию боевиков в районах Новодонецкого и Червоного", - добавил начальник пресс-центра.
В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила гаубицу Д-20 в районе Нескучного и два минометных расчета в районах Макаровки и Новодонецкого.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
СМИ: солдаты ВСУ жалуются на тотальную усталость
03:22
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаУгледарАлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы Украины
 
 
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