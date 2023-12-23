https://ria.ru/20231223/sotsseti-1917622640.html
Исследование показало, кто в России предпочитает VK, YouTube и Telegram
Исследование показало, кто в России предпочитает VK, YouTube и Telegram - РИА Новости, 23.12.2023
Исследование показало, кто в России предпочитает VK, YouTube и Telegram
Женщины в этом году чаще заходили во "ВКонтакте", а мужчины - на YouTube, при этом Telegram оказался лидером по количеству сессий у обоих полов, показало... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T09:47
2023-12-23T09:47
2023-12-23T09:47
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Женщины в этом году чаще заходили во "ВКонтакте", а мужчины - на YouTube, при этом Telegram оказался лидером по количеству сессий у обоих полов, показало исследование "Билайн", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Исследование основано на данных сервиса "Билайн.Аналитика", специалисты которого составили топ приложений по количеству сессий (заходы в приложение) и трафику среди россиян с 1 января по 15 декабря 2023 года. "По количеству сессий за рассматриваемый период лидером стал Telegram, на втором месте "ВКонтакте", на третьем - YouTube, четвертая и пятая строчки у WhatsApp и Instagram* (принадлежат Meta*, запрещена в РФ как экстремистская - ред.). В топ-10... также вошли TikTok, iCloud, "Одноклассники", iTunes, AppStore", - говорится в материалах. Отмечается, что мужчины заходили в приложения на 9% чаще. Среди девушек в топ-5 приложений вошли Telegram, "ВКонтакте", WhatsApp, YouTube и Instagram*, а среди мужчин - Telegram, YouTube, "ВКонтакте", WhatsApp и Instagram*.Среди городов-лидеров по количеству заходов в эти приложения на первом месте оказалась Москва, на втором - Екатеринбург, третье место у Казани, четвертое - у Санкт-Петербурга, а пятую строчку занял Краснодар. При этом в столице чаще всего пользователи заходили в Instagram*, в Екатеринбурге - во "ВКонтакте", а в Казани и Санкт-Петербурге отдавали предпочтение Telegram. Исследование также показало, что больше всего за год количество сессий было у пользователей в возрасте 35-40 лет (17,9%), на втором месте - диапазон от 30 до 35 лет (17,5%), на третьей позиции - от 40 до 45 лет (16,5%), четвертая строчка у тех, кому от 45 до 50 лет (10,7%), а на пятом месте - категория от 18 до 25 лет (8,16%). Меньше всего раз заходили в приложения люди старше 60 лет. Среди тех, кому от 18 до 25 лет, наибольшей популярностью пользуются "ВКонтакте", Telegram, YouTube, TikTok и Instagram*. У пользователей в возрастной категории от 35 до 40 лет на первом месте по количеству сессий Telegram, далее расположились "ВКонтакте", WhatsApp, YouTube, Instagram*. Данных по популярности приложений среди других возрастных категорий не приводится. "Если говорить о трафике, то за исследуемый период среди пользователей устройств на ОС Android больше всего гигабайт было потрачено на YouTube, TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассники". Среди пользователей девайсов на iOS первым по объему трафика стало приложение "ВКонтакте", на втором месте YouTube, на третьем - Telegram, четвертое и пятое у TikTok и AppStore соответственно. Пиковыми по количеству потребляемого трафика стали ноябрь, апрель, июнь, июль и май", - заключили в компании.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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общество, технологии, россия, екатеринбург, казань, telegram, youtube
Общество, Технологии, Россия, Екатеринбург, Казань, Telegram, YouTube
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Женщины в этом году чаще заходили во "ВКонтакте", а мужчины - на YouTube, при этом Telegram оказался лидером по количеству сессий у обоих полов, показало исследование "Билайн", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных сервиса "Билайн.Аналитика", специалисты которого составили топ приложений по количеству сессий (заходы в приложение) и трафику среди россиян с 1 января по 15 декабря 2023 года.
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"По количеству сессий за рассматриваемый период лидером стал Telegram, на втором месте "ВКонтакте", на третьем - YouTube, четвертая и пятая строчки у WhatsApp и Instagram* (принадлежат Meta*, запрещена в РФ как экстремистская - ред.). В топ-10... также вошли TikTok, iCloud, "Одноклассники", iTunes, AppStore", - говорится в материалах. Отмечается, что мужчины заходили в приложения на 9% чаще. Среди девушек в топ-5 приложений вошли Telegram, "ВКонтакте", WhatsApp, YouTube и Instagram*, а среди мужчин - Telegram, YouTube, "ВКонтакте", WhatsApp и Instagram*.
Среди городов-лидеров по количеству заходов в эти приложения на первом месте оказалась Москва, на втором - Екатеринбург, третье место у Казани, четвертое - у Санкт-Петербурга, а пятую строчку занял Краснодар. При этом в столице чаще всего пользователи заходили в Instagram*, в Екатеринбурге - во "ВКонтакте", а в Казани и Санкт-Петербурге отдавали предпочтение Telegram.
Исследование также показало, что больше всего за год количество сессий было у пользователей в возрасте 35-40 лет (17,9%), на втором месте - диапазон от 30 до 35 лет (17,5%), на третьей позиции - от 40 до 45 лет (16,5%), четвертая строчка у тех, кому от 45 до 50 лет (10,7%), а на пятом месте - категория от 18 до 25 лет (8,16%). Меньше всего раз заходили в приложения люди старше 60 лет.
Среди тех, кому от 18 до 25 лет, наибольшей популярностью пользуются "ВКонтакте", Telegram, YouTube, TikTok и Instagram*. У пользователей в возрастной категории от 35 до 40 лет на первом месте по количеству сессий Telegram, далее расположились "ВКонтакте", WhatsApp, YouTube, Instagram*. Данных по популярности приложений среди других возрастных категорий не приводится.
"Если говорить о трафике, то за исследуемый период среди пользователей устройств на ОС Android больше всего гигабайт было потрачено на YouTube, TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассники". Среди пользователей девайсов на iOS первым по объему трафика стало приложение "ВКонтакте", на втором месте YouTube, на третьем - Telegram, четвертое и пятое у TikTok и AppStore соответственно. Пиковыми по количеству потребляемого трафика стали ноябрь, апрель, июнь, июль и май", - заключили в компании.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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