https://ria.ru/20231223/sochi-1917648761.html

В Сочи пришли ливни, град, ветер и шторм

В Сочи пришли ливни, град, ветер и шторм - РИА Новости, 23.12.2023

В Сочи пришли ливни, град, ветер и шторм

Сильные дожди идут в Сочи с утра субботы, интенсивность осадков периодически меняется, в море шторм, доступ к пляжам перекрыт, на курорте ветрено, передает... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T13:42

2023-12-23T13:42

2023-12-23T13:42

общество

сочи

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

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СОЧИ, 23 дек – РИА Новости. Сильные дожди идут в Сочи с утра субботы, интенсивность осадков периодически меняется, в море шторм, доступ к пляжам перекрыт, на курорте ветрено, передает корреспондент РИА Новости. О непогоде ранее предупреждали спасатели краевого главка МЧС России. В ведомстве говорили, что комплекс неблагоприятных погодных условий продержится в Сочи до 25 декабря. В субботу с утра идут сильные дожди, сопровождаемые ветром и градом, в море шторм, доступа к пляжам нет, находиться близко к воде небезопасно, Приморская набережная, пару дней назад заполненная отдыхающими, вновь пуста, когда осадки прекращаются, выходит солнце. На улице города ветер не такой сильный, как в прибрежной зоне, в целом ситуация штатная. Штормовое предупреждение из-за ливней действует в Сочи до 25 декабря. В это время в олимпийском столице прогнозируются сильный ветер с порывами от 30 до 32 метров в секунду, снегопад в горах, гололедица в предгорных районах. Из-за ветра 19 самолётов, летевшие в Сочи, уходили на запасные аэродромы, три из них уже возвращаются, один сел в аэропорту курорта. По данным мэра курорта Алексея Копайгородского, в городе мобилизованы городские службы и подготовлена техника на случай ликвидации последствий непогоды.

https://ria.ru/20231223/sochi-1917627697.html

https://ria.ru/20231215/shtorm-1915936333.html

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общество, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода