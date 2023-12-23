https://ria.ru/20231223/sochi-1917627697.html

В Сочи зимние пляжи закрыли из-за шторма

В Сочи зимние пляжи закрыли из-за шторма - РИА Новости, 23.12.2023

В Сочи зимние пляжи закрыли из-за шторма

Капитаны 19 самолетов, летевших в Сочи, приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за сильного ветра и дождя на курорте, воздушная гавань работает по... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T10:51

2023-12-23T10:51

2023-12-23T12:31

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СОЧИ, 23 дек - РИА Новости. Капитаны 19 самолетов, летевших в Сочи, приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за сильного ветра и дождя на курорте, воздушная гавань работает по фактической погоде, сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта в Telegram-канале.В Сочи, согласно данным регионального главка МЧС, действует штормовое предупреждение из-за непогоды. До 25 декабря синоптики прогнозируют ливни, снегопады в горах, сильный ветер порывами до 20 метров в секунду, выход рек с берегов."Уважаемые пассажиры, в связи с неблагоприятными метеоусловиями: боковой ветер и обильные осадки, аэропорт Сочи работает по фактической погоде <…> В настоящее время командирами 19 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов", - говорится в сообщении международного аэропорта Сочи.Представители авиакомпании информируют пассажиров каждого рейса об изменениях в расписании. "Также, в связи с уходами воздушных судов на запасные аэродромы, будут задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами. В случае задержек авиакомпании обеспечат пассажиров водой, питанием и размещением в гостинице, согласно нормам", - сказали в сочинском аэропорту.Там же уточнили, что время пребывания самолетов на запасных аэродромах пока неизвестно, все зависит от погодных условий. Кроме прочего, в международном аэропорту курорта начал работу оперативный штаб, была усилена смена аэродромной службы и контактного центра.Как передает корреспондент РИА Новости, ливни в Сочи продолжаются, интенсивность осадков время от времени меняется, периодически идет град.Мэр города Алексей Копайгородский в свою очередь сообщил в Telegram-канале, что в городе из-за шторма закрыты пляжи."Уровень воды в реках в норме, на всех работают автоматические датчики. В этом году установили еще четыре комплекса. Также добавили датчики контроля паводковых вод. Зимние пляжи на время шторма закрыты. В горном кластере снег, доступ транспорта без зимней резины ограничен, горнолыжные трассы работают по фактической погоде", - написал Копайгородский в своем в Telegram-канале.Градоначальник дополнил, что работы по всем направлениям сейчас усилены, наготове находятся более полутысячи коммунальщиков, 200 единиц техники. "На участках, где возможны подтопления, в социальных объектах, санаториях и гостиницах организовано дежурство. Уважаемые сочинцы и гости курорта, берегите себя и своих близких", - заключил мэр.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, новости - туризм, общество, алексей копайгородский, погода