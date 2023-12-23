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В Сочи зимние пляжи закрыли из-за шторма - РИА Новости, 23.12.2023
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10:51 23.12.2023 (обновлено: 12:31 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/sochi-1917627697.html
В Сочи зимние пляжи закрыли из-за шторма
В Сочи зимние пляжи закрыли из-за шторма - РИА Новости, 23.12.2023
В Сочи зимние пляжи закрыли из-за шторма
Капитаны 19 самолетов, летевших в Сочи, приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за сильного ветра и дождя на курорте, воздушная гавань работает по... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T10:51
2023-12-23T12:31
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новости - туризм
общество
алексей копайгородский
погода
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СОЧИ, 23 дек - РИА Новости. Капитаны 19 самолетов, летевших в Сочи, приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за сильного ветра и дождя на курорте, воздушная гавань работает по фактической погоде, сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта в Telegram-канале.В Сочи, согласно данным регионального главка МЧС, действует штормовое предупреждение из-за непогоды. До 25 декабря синоптики прогнозируют ливни, снегопады в горах, сильный ветер порывами до 20 метров в секунду, выход рек с берегов.&quot;Уважаемые пассажиры, в связи с неблагоприятными метеоусловиями: боковой ветер и обильные осадки, аэропорт Сочи работает по фактической погоде &lt;…&gt; В настоящее время командирами 19 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов&quot;, - говорится в сообщении международного аэропорта Сочи.Представители авиакомпании информируют пассажиров каждого рейса об изменениях в расписании. "Также, в связи с уходами воздушных судов на запасные аэродромы, будут задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами. В случае задержек авиакомпании обеспечат пассажиров водой, питанием и размещением в гостинице, согласно нормам", - сказали в сочинском аэропорту.Там же уточнили, что время пребывания самолетов на запасных аэродромах пока неизвестно, все зависит от погодных условий. Кроме прочего, в международном аэропорту курорта начал работу оперативный штаб, была усилена смена аэродромной службы и контактного центра.Как передает корреспондент РИА Новости, ливни в Сочи продолжаются, интенсивность осадков время от времени меняется, периодически идет град.Мэр города Алексей Копайгородский в свою очередь сообщил в Telegram-канале, что в городе из-за шторма закрыты пляжи."Уровень воды в реках в норме, на всех работают автоматические датчики. В этом году установили еще четыре комплекса. Также добавили датчики контроля паводковых вод. Зимние пляжи на время шторма закрыты. В горном кластере снег, доступ транспорта без зимней резины ограничен, горнолыжные трассы работают по фактической погоде", - написал Копайгородский в своем в Telegram-канале.Градоначальник дополнил, что работы по всем направлениям сейчас усилены, наготове находятся более полутысячи коммунальщиков, 200 единиц техники. "На участках, где возможны подтопления, в социальных объектах, санаториях и гостиницах организовано дежурство. Уважаемые сочинцы и гости курорта, берегите себя и своих близких", - заключил мэр.
https://ria.ru/20231223/sochi-1917619190.html
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сочи, новости - туризм, общество, алексей копайгородский, погода
Сочи, Новости - Туризм, Общество, Алексей Копайгородский, Погода
В Сочи зимние пляжи закрыли из-за шторма

Копайгородский: на социальных объектах Сочи организовали дежурство из-за шторма

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди смотрят на шторм на набережной в Сочи
Люди смотрят на шторм на набережной в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди смотрят на шторм на набережной в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 23 дек - РИА Новости. Капитаны 19 самолетов, летевших в Сочи, приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за сильного ветра и дождя на курорте, воздушная гавань работает по фактической погоде, сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта в Telegram-канале.
В Сочи, согласно данным регионального главка МЧС, действует штормовое предупреждение из-за непогоды. До 25 декабря синоптики прогнозируют ливни, снегопады в горах, сильный ветер порывами до 20 метров в секунду, выход рек с берегов.
«

"Уважаемые пассажиры, в связи с неблагоприятными метеоусловиями: боковой ветер и обильные осадки, аэропорт Сочи работает по фактической погоде <…> В настоящее время командирами 19 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов", - говорится в сообщении международного аэропорта Сочи.

Представители авиакомпании информируют пассажиров каждого рейса об изменениях в расписании. "Также, в связи с уходами воздушных судов на запасные аэродромы, будут задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами. В случае задержек авиакомпании обеспечат пассажиров водой, питанием и размещением в гостинице, согласно нормам", - сказали в сочинском аэропорту.
Там же уточнили, что время пребывания самолетов на запасных аэродромах пока неизвестно, все зависит от погодных условий. Кроме прочего, в международном аэропорту курорта начал работу оперативный штаб, была усилена смена аэродромной службы и контактного центра.
Сочи - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
В МЧС рассказали о ситуации в Сочи после ливней
Вчера, 09:00
Как передает корреспондент РИА Новости, ливни в Сочи продолжаются, интенсивность осадков время от времени меняется, периодически идет град.
Мэр города Алексей Копайгородский в свою очередь сообщил в Telegram-канале, что в городе из-за шторма закрыты пляжи.
"Уровень воды в реках в норме, на всех работают автоматические датчики. В этом году установили еще четыре комплекса. Также добавили датчики контроля паводковых вод. Зимние пляжи на время шторма закрыты. В горном кластере снег, доступ транспорта без зимней резины ограничен, горнолыжные трассы работают по фактической погоде", - написал Копайгородский в своем в Telegram-канале.
Градоначальник дополнил, что работы по всем направлениям сейчас усилены, наготове находятся более полутысячи коммунальщиков, 200 единиц техники. "На участках, где возможны подтопления, в социальных объектах, санаториях и гостиницах организовано дежурство. Уважаемые сочинцы и гости курорта, берегите себя и своих близких", - заключил мэр.
 
СочиНовости - ТуризмОбществоАлексей КопайгородскийПогода
 
 
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