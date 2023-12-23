https://ria.ru/20231223/sochi-1917619190.html
В МЧС рассказали о ситуации в Сочи после ливней
В МЧС рассказали о ситуации в Сочи после ливней - РИА Новости, 23.12.2023
В МЧС рассказали о ситуации в Сочи после ливней
Реки в Сочи сохраняются в руслах на фоне ливней, обстановка контролируется спасателями, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T09:00
2023-12-23T09:00
2023-12-23T09:00
сочи
общество
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краснодарский край
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СОЧИ, 23 дек - РИА Новости. Реки в Сочи сохраняются в руслах на фоне ливней, обстановка контролируется спасателями, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. В пятницу власти курорта предупреждали о ливнях, сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду, снегопадах в горах. Синоптики также прогнозировали подъем уровня рек из-за дождей. Утром в субботу в Сочи прошли ливни с ветром, однако они не вызвали инцидентов. "Реки в руслах. Обстановка нормальная. Мы на контроле держим", - сказали в краевом МЧС. Как передает корреспондент РИА Новости, на текущий момент в Центральном районе Сочи идет дождь, ветер стих.
https://ria.ru/20231220/sochi-1916964887.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, общество, погода, краснодарский край
Сочи, Общество, Погода, Краснодарский край
В МЧС рассказали о ситуации в Сочи после ливней
МЧС: реки в Сочи остаются в руслах после ливней, ситуация под контролем
СОЧИ, 23 дек - РИА Новости. Реки в Сочи сохраняются в руслах на фоне ливней, обстановка контролируется спасателями, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В пятницу власти курорта предупреждали о ливнях, сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду, снегопадах в горах. Синоптики также прогнозировали подъем уровня рек из-за дождей.
Утром в субботу в Сочи прошли ливни с ветром, однако они не вызвали инцидентов.
"Реки в руслах. Обстановка нормальная. Мы на контроле держим", - сказали в краевом МЧС.
Как передает корреспондент РИА Новости, на текущий момент в Центральном районе Сочи
идет дождь, ветер стих.
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