https://ria.ru/20231223/sochi-1917619190.html

В МЧС рассказали о ситуации в Сочи после ливней

В МЧС рассказали о ситуации в Сочи после ливней - РИА Новости, 23.12.2023

В МЧС рассказали о ситуации в Сочи после ливней

Реки в Сочи сохраняются в руслах на фоне ливней, обстановка контролируется спасателями, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T09:00

2023-12-23T09:00

2023-12-23T09:00

сочи

общество

погода

краснодарский край

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СОЧИ, 23 дек - РИА Новости. Реки в Сочи сохраняются в руслах на фоне ливней, обстановка контролируется спасателями, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. В пятницу власти курорта предупреждали о ливнях, сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду, снегопадах в горах. Синоптики также прогнозировали подъем уровня рек из-за дождей. Утром в субботу в Сочи прошли ливни с ветром, однако они не вызвали инцидентов. "Реки в руслах. Обстановка нормальная. Мы на контроле держим", - сказали в краевом МЧС. Как передает корреспондент РИА Новости, на текущий момент в Центральном районе Сочи идет дождь, ветер стих.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, общество, погода, краснодарский край