https://ria.ru/20231223/sk-1917677754.html

В Сочи арестовали замдиректора Росзаповедцентра

В Сочи арестовали замдиректора Росзаповедцентра - РИА Новости, 23.12.2023

В Сочи арестовали замдиректора Росзаповедцентра

Заместитель директора Росзаповедцентра подозревается в получении взятки в особо крупном размере, по ходатайству следователя он был заключен под стражу, сообщили РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T17:45

2023-12-23T17:45

2023-12-23T17:45

происшествия

россия

сочи

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

СОЧИ, 23 дек - РИА Новости. Заместитель директора Росзаповедцентра подозревается в получении взятки в особо крупном размере, по ходатайству следователя он был заключен под стражу, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. Следствие установило, что подозреваемый за 23 миллиона рублей пообещал поспособствовать заключению с фирмой рекреационного соглашения на земельный участок в поселке Красная Поляна. По данным кубанского СК, часть взятки в размере миллиона рублей чиновник получил 20 декабря текущего года в одном из сочинских кафе. Тогда же мужчина был задержан оперативными службами. "Следственным отделом по городу Сочи СКР по Краснодарскому краю заместителю директора ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела" предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении краевого СК. Отмечается, что уголовное дело возбуждалось на основании материалов, предоставленных УФСБ России по краю, ФСБ России, отдела ЭБ и ПК УВД по городу Сочи ГУ МВД России по краю, ГУЭБ и ПК МВД России. Уточняется, что работа следователей продолжается, также проводится проверка в отношении иных эпизодов преступной деятельности подозреваемого.

https://ria.ru/20231222/arest-1917584629.html

россия

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, сочи, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)