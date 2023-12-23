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В Сочи арестовали замдиректора Росзаповедцентра
В Сочи арестовали замдиректора Росзаповедцентра - РИА Новости, 23.12.2023
В Сочи арестовали замдиректора Росзаповедцентра
Заместитель директора Росзаповедцентра подозревается в получении взятки в особо крупном размере, по ходатайству следователя он был заключен под стражу, сообщили РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T17:45
2023-12-23T17:45
2023-12-23T17:45
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СОЧИ, 23 дек - РИА Новости. Заместитель директора Росзаповедцентра подозревается в получении взятки в особо крупном размере, по ходатайству следователя он был заключен под стражу, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. Следствие установило, что подозреваемый за 23 миллиона рублей пообещал поспособствовать заключению с фирмой рекреационного соглашения на земельный участок в поселке Красная Поляна. По данным кубанского СК, часть взятки в размере миллиона рублей чиновник получил 20 декабря текущего года в одном из сочинских кафе. Тогда же мужчина был задержан оперативными службами. "Следственным отделом по городу Сочи СКР по Краснодарскому краю заместителю директора ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела" предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении краевого СК. Отмечается, что уголовное дело возбуждалось на основании материалов, предоставленных УФСБ России по краю, ФСБ России, отдела ЭБ и ПК УВД по городу Сочи ГУ МВД России по краю, ГУЭБ и ПК МВД России. Уточняется, что работа следователей продолжается, также проводится проверка в отношении иных эпизодов преступной деятельности подозреваемого.
https://ria.ru/20231222/arest-1917584629.html
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происшествия, россия, сочи, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Сочи, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Сочи арестовали замдиректора Росзаповедцентра
СК: заместителя директора Росзаповедцентра заключили под стражу