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Шольца признали главным неудачником Германии - РИА Новости, 23.12.2023
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05:57 23.12.2023 (обновлено: 07:08 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/sholts-1917611390.html
Шольца признали главным неудачником Германии
Шольца признали главным неудачником Германии - РИА Новости, 23.12.2023
Шольца признали главным неудачником Германии
В декабре канцлер ФРГ Олаф Шольц сильнее всех просел в рейтинге одобрения немецких политиков по версии журнала Der Spiegel. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T05:57
2023-12-23T07:08
в мире
германия
олаф шольц
анналена бербок
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В декабре канцлер ФРГ Олаф Шольц сильнее всех просел в рейтинге одобрения немецких политиков по версии журнала Der Spiegel.Согласно рейтингу, подготовленном для издания компанией Verian, действующий канцлер потерял 14 процентных пунктов и скатился во вторую половину списка (14-е место) из 20 политиков.Среди представителей правящей коалиции также снизился уровень одобрения у главы МИД Германии Анналены Бербок и министра внутренних дел ФРГ, однопартийца Шольца Нэнси Фезер (по минус четыре процента).При этом рейтинг главы минобороны Бориса Писториуса не претерпел изменений: он сохранил второе место в списке после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.Лидерами по приросту уровня одобрения в декабре оказались лидер оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер (плюс семь процентов) и политик Сара Вагенкнехт (плюс восемь процентов).В ноябре министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснулась почти всего бюджетного ассигнования различных ведомств страны. Тринадцатого декабря завершились совещания кабмина Германии, посвященные разрешению бюджетного кризиса, в его ходе было принято решение сократить бюджет на следующий год на 17 миллиардов евро.
https://ria.ru/20231204/sholtsa-1913527389.html
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в мире, германия, олаф шольц, анналена бербок, борис писториус
В мире, Германия, Олаф Шольц, Анналена Бербок, Борис Писториус
Шольца признали главным неудачником Германии

Spiegel: Шольц просел в рейтинге одобрения политиков в Германии до 14-го места

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В декабре канцлер ФРГ Олаф Шольц сильнее всех просел в рейтинге одобрения немецких политиков по версии журнала Der Spiegel.
Согласно рейтингу, подготовленном для издания компанией Verian, действующий канцлер потерял 14 процентных пунктов и скатился во вторую половину списка (14-е место) из 20 политиков.
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Среди представителей правящей коалиции также снизился уровень одобрения у главы МИД Германии Анналены Бербок и министра внутренних дел ФРГ, однопартийца Шольца Нэнси Фезер (по минус четыре процента).
При этом рейтинг главы минобороны Бориса Писториуса не претерпел изменений: он сохранил второе место в списке после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Лидерами по приросту уровня одобрения в декабре оказались лидер оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер (плюс семь процентов) и политик Сара Вагенкнехт (плюс восемь процентов).
В ноябре министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснулась почти всего бюджетного ассигнования различных ведомств страны. Тринадцатого декабря завершились совещания кабмина Германии, посвященные разрешению бюджетного кризиса, в его ходе было принято решение сократить бюджет на следующий год на 17 миллиардов евро.
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