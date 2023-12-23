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Дальняя авиация ВКС России получает самолеты с новым цифровым оборудованием - РИА Новости, 23.12.2023
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00:15 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/samolety-1917597428.html
Дальняя авиация ВКС России получает самолеты с новым цифровым оборудованием
Дальняя авиация ВКС России получает самолеты с новым цифровым оборудованием - РИА Новости, 23.12.2023
Дальняя авиация ВКС России получает самолеты с новым цифровым оборудованием
Дальняя авиация ВКС России получает модернизированные боевые самолеты, оснащенные цифровым оборудованием, которое позволило более точно применять вооружение и... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T00:15
2023-12-23T00:15
россия
тихий океан
восточно-китайское море
илья муромец
воздушно-космические силы россии
ту-160м
ту-95мс
ту-22м3
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Дальняя авиация ВКС России получает модернизированные боевые самолеты, оснащенные цифровым оборудованием, которое позволило более точно применять вооружение и повысило их надежность, сообщили в Минобороны РФ. День дальней авиации ежегодно отмечается в России 23 декабря. "В 2023 году командование дальней авиации продолжило получать модернизированные боевые самолеты. На воздушных судах, прошедших модернизацию, выполнена замена имеющегося оборудования на современные цифровые аналоги, что позволило повысить точностные характеристики применения авиационного вооружения, надежность авиационной техники, а также расширить возможности системы эксплуатационного контроля самолета", - говорится в сообщении. В МО РФ напомнили, что дальняя авиация является компонентом стратегических ядерных сил, составной частью Воздушно-космических сил и служит для решения задач на всех стратегических направлениях. На вооружении стоят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, авиационный ракетный комплекс МиГ-31И, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, а также учебные и транспортные самолеты различных модификаций. В 2023 году дальняя авиация участвовала в спецоперации, тренировках по управлению ВС РФ под руководством верховного главнокомандующего и других мероприятиях боевой подготовки. Военные подчеркнули, что все мероприятия выполнены с хорошим и отличным качеством, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и воздушной выучке привлекаемых экипажей. "Помимо этого, в текущем году были выполнены задачи воздушного патрулирование над акваториями Северного Ледовитого и Тихого океанов, Черного, Балтийского, Норвежского, Северного, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. В том числе выполнено два совместных патрулирования с экипажами дальних бомбардировщиков Хун-6к ВВС Народно-освободительной армии Китая", - добавили в МО РФ. Также приступили к переучиванию на новые виды техники молодые летчики и штурманы, окончившие Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков и Челябинский филиал Военно-воздушной академии. Кроме того, на базе Центра боевого применения и авиационных частях готовят молодые летные экипажи, всего в 2023 учебном году подготовлено более 50. Общий налет объединения составил более 22 тысяч часов. Дальняя авиация берет свое начало от эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец", созданном на основании решения военного совета Российской армии, утвержденном 23 декабря 1914 года. За годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника. В воздушных боях ими уничтожено 12 вражеских истребителей. 39 воспитанников эскадры стали Георгиевскими кавалерами. С началом Великой Отечественной войны экипажи дальнебомбардировочных частей уже в полдень 22 июня 1941 вступили в боевые действия по уничтожению скопления немецко-фашистских войск в районах Сувалки и Прасныш. 23 июня совместно с морскими летчиками они бомбили объекты глубокого тыла фашистов и их союзников в Данциге, Кенигсберге, Варшаве, Кракове, Бухаресте.
https://ria.ru/20231219/vks-1916729138.html
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россия, тихий океан, восточно-китайское море, илья муромец, воздушно-космические силы россии, ту-160м, ту-95мс, ту-22м3, безопасность
Россия, Тихий океан, Восточно-Китайское море, Илья Муромец, Воздушно-космические силы России, Ту-160М, Ту-95МС, Ту-22М3, Безопасность
Дальняя авиация ВКС России получает самолеты с новым цифровым оборудованием

Минобороны: цифровое оборудование повысило точность оружия дальней авиации ВКС

CC BY-SA 4.0 / Минобороны России/Алексей Иванов / Самолеты дальней авиации ВКС России на аэродроме базирования
Самолеты дальней авиации ВКС России на аэродроме базирования - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
CC BY-SA 4.0 / Минобороны России/Алексей Иванов /
Самолеты дальней авиации ВКС России на аэродроме базирования. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Дальняя авиация ВКС России получает модернизированные боевые самолеты, оснащенные цифровым оборудованием, которое позволило более точно применять вооружение и повысило их надежность, сообщили в Минобороны РФ.
День дальней авиации ежегодно отмечается в России 23 декабря.
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"В 2023 году командование дальней авиации продолжило получать модернизированные боевые самолеты. На воздушных судах, прошедших модернизацию, выполнена замена имеющегося оборудования на современные цифровые аналоги, что позволило повысить точностные характеристики применения авиационного вооружения, надежность авиационной техники, а также расширить возможности системы эксплуатационного контроля самолета", - говорится в сообщении.
В МО РФ напомнили, что дальняя авиация является компонентом стратегических ядерных сил, составной частью Воздушно-космических сил и служит для решения задач на всех стратегических направлениях. На вооружении стоят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, авиационный ракетный комплекс МиГ-31И, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, а также учебные и транспортные самолеты различных модификаций.
В 2023 году дальняя авиация участвовала в спецоперации, тренировках по управлению ВС РФ под руководством верховного главнокомандующего и других мероприятиях боевой подготовки. Военные подчеркнули, что все мероприятия выполнены с хорошим и отличным качеством, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и воздушной выучке привлекаемых экипажей.
"Помимо этого, в текущем году были выполнены задачи воздушного патрулирование над акваториями Северного Ледовитого и Тихого океанов, Черного, Балтийского, Норвежского, Северного, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. В том числе выполнено два совместных патрулирования с экипажами дальних бомбардировщиков Хун-6к ВВС Народно-освободительной армии Китая", - добавили в МО РФ.
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Также приступили к переучиванию на новые виды техники молодые летчики и штурманы, окончившие Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков и Челябинский филиал Военно-воздушной академии. Кроме того, на базе Центра боевого применения и авиационных частях готовят молодые летные экипажи, всего в 2023 учебном году подготовлено более 50. Общий налет объединения составил более 22 тысяч часов.
Дальняя авиация берет свое начало от эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец", созданном на основании решения военного совета Российской армии, утвержденном 23 декабря 1914 года. За годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника. В воздушных боях ими уничтожено 12 вражеских истребителей. 39 воспитанников эскадры стали Георгиевскими кавалерами.
С началом Великой Отечественной войны экипажи дальнебомбардировочных частей уже в полдень 22 июня 1941 вступили в боевые действия по уничтожению скопления немецко-фашистских войск в районах Сувалки и Прасныш. 23 июня совместно с морскими летчиками они бомбили объекты глубокого тыла фашистов и их союзников в Данциге, Кенигсберге, Варшаве, Кракове, Бухаресте.
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РоссияТихий океанВосточно-Китайское мореИлья МуромецВоздушно-космические силы РоссииТу-160МТу-95МСТу-22М3Безопасность
 
 
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