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Первые крылья страны. Какими были ранние российские самолеты - РИА Новости, 23.12.2023
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08:00 23.12.2023 (обновлено: 08:02 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/samolety-1917499177.html
Первые крылья страны. Какими были ранние российские самолеты
Первые крылья страны. Какими были ранние российские самолеты - РИА Новости, 23.12.2023
Первые крылья страны. Какими были ранние российские самолеты
Этот четырехмоторный гигант мог находиться в воздухе рекордные пять часов. Его пулеметное вооружение заставляло пилотов противника избегать схватки, а мощный... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T08:00
2023-12-23T08:02
безопасность
россия
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илья муромец
александр кудашев
игорь сикорский
ту-160м
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Этот четырехмоторный гигант мог находиться в воздухе рекордные пять часов. Его пулеметное вооружение заставляло пилотов противника избегать схватки, а мощный мотор позволял быстро маневрировать над полем боя. Ровно 110 лет назад, 23 декабря 1913-го, совершил первый полет бомбардировщик Игоря Сикорского "Илья Муромец". О нем и других ранних изобретениях российских авиаконструкторов — в материале РИА Новости.Летающий танк"Илья Муромец" — первый в истории серийный многомоторный бомбардировщик. За годы эксплуатации самолет установил ряд мировых рекордов по грузоподъемности, числу пассажиров, времени и максимальной высоте полета.Конструктивно он представлял собой четырехмоторный многосекционный биплан с фюзеляжем из фанеры и крыльями разной длины. Четыре двигателя мощностью от 140 до 220 лошадиных сил (в зависимости от конкретной версии машины) позволяли развивать максимальную скорость от 105 до 135 километров в час и подниматься на высоту до 3,5 тысячи метров. Бомбардировщик брал на борт от двух до восьми пулеметов и от 350 до 1500 килограммов бомб, что для начала ХХ века было беспрецедентной боевой нагрузкой.В годы Первой мировой в войска поступило около 60 машин, совершивших порядка 400 боевых вылетов, сбросивших на позиции противника 65 тонн бомб и уничтоживших 12 вражеских истребителей. Удивительный факт: в воздушном бою Российская империя потеряла всего один бомбардировщик, который одновременно атаковали два десятка самолетов противника. Их пулеметного вооружения едва хватило, чтобы поджечь четырехмоторный гигант и свалить его на землю. Несколько "Муромцев" сбили огнем зенитных батарей.Больше всего машин — около двух десятков — войска лишились в результате различных технических неполадок и несчастных случаев. Авиация еще была делом новым и во многом неизведанным, учиться правильно конструировать самолеты приходилось на собственных ошибках.Тем не менее Россия получила опыт боевого применения дальней бомбардировочной авиации. Можно уверенно заявить, что "Илья Муромец" — дальний предок современных стратегических ракетоносцев Ту-160.Не полетелСамый первый успешно испытанный российский самолет — биплан конструктора Александра Кудашева. В 1910-м его аппарат поднялся в воздух, пролетел почти 70 метров и приземлился. По современным меркам машина была, мягко говоря, аскетичной. Масса — 420 килограммов, размах крыльев, обтянутых прорезиненным полотном, — девять метров. Самолет во многом экспериментальный, сам инженер не видел за ним большого будущего.Однако последняя и наиболее совершенная версия, "Кудашев-4", произвела настоящий фурор на первой в России Международной воздухоплавательной выставке в Санкт-Петербурге 28 апреля 1911-го. Этот моноплан с двигателем в 50 лошадиных сил развивал скорость 80 километров в час и легко управлялся одним человеком. Рассматривали вариант военного применения "Кудашева-4" в качестве самолета-разведчика.Однако крест на программе поставила авария — единственный действующий борт разбился на соревнованиях авиаторов. Александр Кудашев не успел вернуться к модернизации и развитию своего самолета — погиб на фронте в Первую мировую, куда отправился воевать добровольно в простую пехоту, несмотря на княжеский титул.Прикрыть бомбардировщикиЛегкий двухместный истребитель-биплан С-16 разработали на Руссо-Балтийском вагонном заводе в 1914-1915 годах по заказу Военного ведомства в качестве эскортного самолета для бомбардировщиков "Илья Муромец". Эта машина, оборудованная 80-сильным двигателем, развивала скорость 120 километров в час и поднималась на 1000 метров за восемь минут.Тактико-технических характеристик хватало, чтобы не отставать от тяжелых бомбовозов и вести маневренный ближний бой. Вооружение — пулемет "Виккерс" с синхронизатором Лаврова, который позволял стрелять между лопастями вращающегося винта. Экипаж самолета состоял из двух человек — пилота и летчика-наблюдателя. Последний отвечал за навигацию и прокладку маршрута.Первый воздушный бой С-16 состоялся 20 апреля 1916-го: прапорщик Юрий Гильшер сбил австрийский самолет-разведчик "Авиатик"."Шестнадцатые" активно воевали в Галиции, неоднократно перехватывали самолеты противника. Особо отличился подпоручик Иван Орлов, одним из первых в русском воздушном флоте одержавший две победы в небе. Двадцать восьмого апреля 1916-го он сбил самолет-разведчик, убив очередью наблюдателя и ранив летчика. А 26 мая уничтожил двухместный германский "Альбатрос".Морской охотникПервый российский торпедоносец ГАСН (гидроаэроплан специального назначения), созданный авиаинженерами Михаилом Шишмаревым и Дмитрием Григоровичем, поднялся в воздух 24 августа 1917-го. Тяжелый биплан с двумя 250-сильными двигателями и размахом крыльев в 28 метров предназначался, по сути, для одной-единственной задачи — доставить большую торпеду в район пуска и сбросить ее в направлении вражеского корабля.Морское ведомство заказало десять самолетов этого типа, однако собрали всего один. Испытания на воде показали стабильную управляемость ГАСН, а в воздухе самолет вел себя хуже из-за центровки, смещенной к хвостовому оперению. Руль направления тоже действовал не всегда эффективно.Невысокая надежность и похоронила проект. Двадцать четвертого сентября 1917-го самолет потерпел аварию при посадке на воду — сломалась стойка поплавка. В 1921-м Дмитрий Григорович попытался восстановить его своими силами, однако ГАСН едва не разбился — в воздухе отказал двигатель. Летчик-испытатель посадил аварийную машину, но после этого провала к проекту больше не возвращались.Тем не менее опыт, полученный при создании и эксплуатации ГАСН, лег в основу нескольких программ, итогом которых стало создание серийных советских торпедоносцев.Для разведки и спасенияДругое детище Дмитрия Григоровича — летающая лодка М-5 — нашло гораздо более широкое применение. Этот гидросамолет-биплан с деревянным фюзеляжем и обшивкой из фанеры — один из первых русских аэропланов, пошедших в крупное серийное производство. С 1915 по 1917-й построили 183 М-5, некоторые прослужили до конца Гражданской войны.Конструктору удалось воплотить в М-5 высокую мореходность корпуса с отличными летными данными. Взлетно-посадочной площадкой могла стать водная поверхность с высотой волны до полуметра. Днище лодки не "прилипало" и легко отделялось от воды при взлете.На М-5 устанавливали "Льюисы", "Максимы" и "Виккерсы" и использовали в авиации Черноморского флота. Эти самолеты были морскими разведчиками, сопровождали эскадры, осуществляли охранение военно-морских баз.Нередко их использовали и для спасательных операций на море. По крайней мере один М-5 попал в Финляндию. Еще один достался Турции, где хранится в авиационном музее Стамбула. До самого конца эксплуатации М-5 активно применяли в качестве учебных машин.
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безопасность, россия, российская империя, санкт-петербург, илья муромец, александр кудашев, игорь сикорский, ту-160м
Безопасность, Россия, Российская империя, Санкт-Петербург, Илья Муромец, Александр Кудашев, Игорь Сикорский, Ту-160М
Первые крылья страны. Какими были ранние российские самолеты

110 лет назад в воздух поднялся "Илья Муромец"

© Фото : Общественное достояниеСамолет "Илья Муромец" И. Сикорского
Самолет Илья Муромец И. Сикорского - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© Фото : Общественное достояние
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Этот четырехмоторный гигант мог находиться в воздухе рекордные пять часов. Его пулеметное вооружение заставляло пилотов противника избегать схватки, а мощный мотор позволял быстро маневрировать над полем боя. Ровно 110 лет назад, 23 декабря 1913-го, совершил первый полет бомбардировщик Игоря Сикорского "Илья Муромец". О нем и других ранних изобретениях российских авиаконструкторов — в материале РИА Новости.

Летающий танк

"Илья Муромец" — первый в истории серийный многомоторный бомбардировщик. За годы эксплуатации самолет установил ряд мировых рекордов по грузоподъемности, числу пассажиров, времени и максимальной высоте полета.
© РИА Новости / Н. Пащин | Перейти в медиабанкПробный полет аэроплана "Илья Муромец", построенного на Русско-Балтийском вагонном заводе
Пробный полет аэроплана Илья Муромец, построенного на Русско-Балтийском вагонном заводе - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Н. Пащин
Перейти в медиабанк
Пробный полет аэроплана "Илья Муромец", построенного на Русско-Балтийском вагонном заводе
Конструктивно он представлял собой четырехмоторный многосекционный биплан с фюзеляжем из фанеры и крыльями разной длины. Четыре двигателя мощностью от 140 до 220 лошадиных сил (в зависимости от конкретной версии машины) позволяли развивать максимальную скорость от 105 до 135 километров в час и подниматься на высоту до 3,5 тысячи метров. Бомбардировщик брал на борт от двух до восьми пулеметов и от 350 до 1500 килограммов бомб, что для начала ХХ века было беспрецедентной боевой нагрузкой.
В годы Первой мировой в войска поступило около 60 машин, совершивших порядка 400 боевых вылетов, сбросивших на позиции противника 65 тонн бомб и уничтоживших 12 вражеских истребителей. Удивительный факт: в воздушном бою Российская империя потеряла всего один бомбардировщик, который одновременно атаковали два десятка самолетов противника. Их пулеметного вооружения едва хватило, чтобы поджечь четырехмоторный гигант и свалить его на землю. Несколько "Муромцев" сбили огнем зенитных батарей.
© РИА Новости / А. Соломонов | Перейти в медиабанкЧетырехмоторный самолет "Илья Муромец"
Четырехмоторный самолет Илья Муромец - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в медиабанк
Четырехмоторный самолет "Илья Муромец"
Больше всего машин — около двух десятков — войска лишились в результате различных технических неполадок и несчастных случаев. Авиация еще была делом новым и во многом неизведанным, учиться правильно конструировать самолеты приходилось на собственных ошибках.
Тем не менее Россия получила опыт боевого применения дальней бомбардировочной авиации. Можно уверенно заявить, что "Илья Муромец" — дальний предок современных стратегических ракетоносцев Ту-160.

Не полетел

Самый первый успешно испытанный российский самолет — биплан конструктора Александра Кудашева. В 1910-м его аппарат поднялся в воздух, пролетел почти 70 метров и приземлился. По современным меркам машина была, мягко говоря, аскетичной. Масса — 420 килограммов, размах крыльев, обтянутых прорезиненным полотном, — девять метров. Самолет во многом экспериментальный, сам инженер не видел за ним большого будущего.
© Фото : Общественное достояниеСамолет "Кудашев-4"
Самолет Кудашев-4 - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : Общественное достояние
Самолет "Кудашев-4"
Однако последняя и наиболее совершенная версия, "Кудашев-4", произвела настоящий фурор на первой в России Международной воздухоплавательной выставке в Санкт-Петербурге 28 апреля 1911-го. Этот моноплан с двигателем в 50 лошадиных сил развивал скорость 80 километров в час и легко управлялся одним человеком. Рассматривали вариант военного применения "Кудашева-4" в качестве самолета-разведчика.
Однако крест на программе поставила авария — единственный действующий борт разбился на соревнованиях авиаторов. Александр Кудашев не успел вернуться к модернизации и развитию своего самолета — погиб на фронте в Первую мировую, куда отправился воевать добровольно в простую пехоту, несмотря на княжеский титул.

Прикрыть бомбардировщики

Легкий двухместный истребитель-биплан С-16 разработали на Руссо-Балтийском вагонном заводе в 1914-1915 годах по заказу Военного ведомства в качестве эскортного самолета для бомбардировщиков "Илья Муромец". Эта машина, оборудованная 80-сильным двигателем, развивала скорость 120 километров в час и поднималась на 1000 метров за восемь минут.
Советская авиация - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
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2 декабря, 01:00
Тактико-технических характеристик хватало, чтобы не отставать от тяжелых бомбовозов и вести маневренный ближний бой. Вооружение — пулемет "Виккерс" с синхронизатором Лаврова, который позволял стрелять между лопастями вращающегося винта. Экипаж самолета состоял из двух человек — пилота и летчика-наблюдателя. Последний отвечал за навигацию и прокладку маршрута.
Первый воздушный бой С-16 состоялся 20 апреля 1916-го: прапорщик Юрий Гильшер сбил австрийский самолет-разведчик "Авиатик".
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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21 декабря, 21:33
"Шестнадцатые" активно воевали в Галиции, неоднократно перехватывали самолеты противника. Особо отличился подпоручик Иван Орлов, одним из первых в русском воздушном флоте одержавший две победы в небе. Двадцать восьмого апреля 1916-го он сбил самолет-разведчик, убив очередью наблюдателя и ранив летчика. А 26 мая уничтожил двухместный германский "Альбатрос".

Морской охотник

Первый российский торпедоносец ГАСН (гидроаэроплан специального назначения), созданный авиаинженерами Михаилом Шишмаревым и Дмитрием Григоровичем, поднялся в воздух 24 августа 1917-го. Тяжелый биплан с двумя 250-сильными двигателями и размахом крыльев в 28 метров предназначался, по сути, для одной-единственной задачи — доставить большую торпеду в район пуска и сбросить ее в направлении вражеского корабля.
CC BY-SA 4.0 / Корвин-Кербер В. Л. / ГАСН (гидроаэроплан специального назначения)
ГАСН (гидроаэроплан специального назначения) - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
CC BY-SA 4.0 / Корвин-Кербер В. Л. /
ГАСН (гидроаэроплан специального назначения)
Морское ведомство заказало десять самолетов этого типа, однако собрали всего один. Испытания на воде показали стабильную управляемость ГАСН, а в воздухе самолет вел себя хуже из-за центровки, смещенной к хвостовому оперению. Руль направления тоже действовал не всегда эффективно.
Невысокая надежность и похоронила проект. Двадцать четвертого сентября 1917-го самолет потерпел аварию при посадке на воду — сломалась стойка поплавка. В 1921-м Дмитрий Григорович попытался восстановить его своими силами, однако ГАСН едва не разбился — в воздухе отказал двигатель. Летчик-испытатель посадил аварийную машину, но после этого провала к проекту больше не возвращались.
Истребитель пятого поколения МиГ-1.44 на МАКС-2015 - РИА Новости, 1920, 12.08.2019
Крылатые монстры. Нереализованные авиационные проекты советской оборонки
12 августа 2019, 08:00
Тем не менее опыт, полученный при создании и эксплуатации ГАСН, лег в основу нескольких программ, итогом которых стало создание серийных советских торпедоносцев.

Для разведки и спасения

Другое детище Дмитрия Григоровича — летающая лодка М-5 — нашло гораздо более широкое применение. Этот гидросамолет-биплан с деревянным фюзеляжем и обшивкой из фанеры — один из первых русских аэропланов, пошедших в крупное серийное производство. С 1915 по 1917-й построили 183 М-5, некоторые прослужили до конца Гражданской войны.
© Фото : Общественное достояниеГидросамолет М-5
Гидросамолет М-5 - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : Общественное достояние
Гидросамолет М-5
Конструктору удалось воплотить в М-5 высокую мореходность корпуса с отличными летными данными. Взлетно-посадочной площадкой могла стать водная поверхность с высотой волны до полуметра. Днище лодки не "прилипало" и легко отделялось от воды при взлете.
На М-5 устанавливали "Льюисы", "Максимы" и "Виккерсы" и использовали в авиации Черноморского флота. Эти самолеты были морскими разведчиками, сопровождали эскадры, осуществляли охранение военно-морских баз.
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Нередко их использовали и для спасательных операций на море. По крайней мере один М-5 попал в Финляндию. Еще один достался Турции, где хранится в авиационном музее Стамбула. До самого конца эксплуатации М-5 активно применяли в качестве учебных машин.
 
БезопасностьРоссияРоссийская империяСанкт-ПетербургИлья МуромецАлександр КудашевИгорь СикорскийТу-160М
 
 
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