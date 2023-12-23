https://ria.ru/20231223/samolet-1917636320.html

Самолет Москва — Волгоград ушел на запасной аэродром из-за тумана

Самолет Москва — Волгоград ушел на запасной аэродром из-за тумана - РИА Новости, 23.12.2023

Самолет Москва — Волгоград ушел на запасной аэродром из-за тумана

Самолет, следовавший из Москвы в Волгоград, ушел на запасной аэродром в Саратове из-за тумана в аэропорту назначения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 23.12.2023

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ВОЛГОГРАД, 23 дек - РИА Новости. Самолет, следовавший из Москвы в Волгоград, ушел на запасной аэродром в Саратове из-за тумана в аэропорту назначения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградской воздушной гавани Анастасия Голодова. "По метеоусловиям нашего региона, видимость в аэропорту 150 метров. Рейс авиакомпании "Победа" (Москва - Волгоград - ред) ушел на запасной (аэродром) в Саратов, ожидаем прибытия", - сообщила Голодова. В Волгограде сегодня отмечается туман, температура воздуха - 3 градуса тепла.

https://ria.ru/20231222/samolet-1917458981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

волгоград, москва, саратов, общество