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Самолет Москва — Волгоград ушел на запасной аэродром из-за тумана - РИА Новости, 23.12.2023
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12:13 23.12.2023 (обновлено: 12:14 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/samolet-1917636320.html
Самолет Москва — Волгоград ушел на запасной аэродром из-за тумана
Самолет Москва — Волгоград ушел на запасной аэродром из-за тумана - РИА Новости, 23.12.2023
Самолет Москва — Волгоград ушел на запасной аэродром из-за тумана
Самолет, следовавший из Москвы в Волгоград, ушел на запасной аэродром в Саратове из-за тумана в аэропорту назначения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T12:13
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ВОЛГОГРАД, 23 дек - РИА Новости. Самолет, следовавший из Москвы в Волгоград, ушел на запасной аэродром в Саратове из-за тумана в аэропорту назначения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградской воздушной гавани Анастасия Голодова. "По метеоусловиям нашего региона, видимость в аэропорту 150 метров. Рейс авиакомпании "Победа" (Москва - Волгоград - ред) ушел на запасной (аэродром) в Саратов, ожидаем прибытия", - сообщила Голодова. В Волгограде сегодня отмечается туман, температура воздуха - 3 градуса тепла.
https://ria.ru/20231222/samolet-1917458981.html
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Волгоград, Москва, Саратов, Общество
Самолет Москва — Волгоград ушел на запасной аэродром из-за тумана

Самолет Москва — Волгоград ушел на запасной аэродром в Саратове из-за тумана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 23 дек - РИА Новости. Самолет, следовавший из Москвы в Волгоград, ушел на запасной аэродром в Саратове из-за тумана в аэропорту назначения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградской воздушной гавани Анастасия Голодова.
"По метеоусловиям нашего региона, видимость в аэропорту 150 метров. Рейс авиакомпании "Победа" (Москва - Волгоград - ред) ушел на запасной (аэродром) в Саратов, ожидаем прибытия", - сообщила Голодова.
В Волгограде сегодня отмечается туман, температура воздуха - 3 градуса тепла.
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