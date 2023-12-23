Премьер Словакии сделал шокирующее заявление о России
Премьер Словакии Фицо: теперь Россия будет диктовать условия на переговорах
© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Отныне Россия будет диктовать условия на переговорах с Украиной, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию InfoVojna.
"Господствовало убеждение, что если дать украинцам оружие и деньги, то русские встанут на колени, будут бессильны и уничтожены. Эта стратегия не сработала. Россия не стоит на коленях. <…> Именно она будет говорить, когда будут проходить переговоры", — сказал он.
"Господствовало убеждение, что если дать украинцам оружие и деньги, то русские встанут на колени, будут бессильны и уничтожены. Эта стратегия не сработала. Россия не стоит на коленях. <…> Именно она будет говорить, когда будут проходить переговоры", — сказал он.
Фицо подчеркнул, что Россия не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска, и призвал ЕС перестать отправлять на Украину оружие, потому что это не работает. По его мнению, это только приводит к тому, что Запад намерен воевать до последнего украинца и верит, что конфликт должен ослабить Россию, хотя очевидно, что это не так.
Кроме того, отметил премьер Словакии, вскоре после начала конфликта имелись два шанса достичь мира, но "сначала один государственный деятель, а затем другие авантюристы с Запада" помешали украинцам подписать этот мир с россиянами.
Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.