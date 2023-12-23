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Премьер Словакии сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 23.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:43 23.12.2023 (обновлено: 13:02 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/rossiya-1917641626.html
Премьер Словакии сделал шокирующее заявление о России
Премьер Словакии сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 23.12.2023
Премьер Словакии сделал шокирующее заявление о России
Отныне Россия будет диктовать условия на переговорах с Украиной, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию InfoVojna."Господствовало... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T12:43
2023-12-23T13:02
специальная военная операция на украине
в мире
роберт фицо
россия
украина
евросоюз
словакия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Отныне Россия будет диктовать условия на переговорах с Украиной, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию InfoVojna."Господствовало убеждение, что если дать украинцам оружие и деньги, то русские встанут на колени, будут бессильны и уничтожены. Эта стратегия не сработала. Россия не стоит на коленях. &lt;…&gt; Именно она будет говорить, когда будут проходить переговоры", — сказал он. Фицо подчеркнул, что Россия не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска, и призвал ЕС перестать отправлять на Украину оружие, потому что это не работает. По его мнению, это только приводит к тому, что Запад намерен воевать до последнего украинца и верит, что конфликт должен ослабить Россию, хотя очевидно, что это не так.Кроме того, отметил премьер Словакии, вскоре после начала конфликта имелись два шанса достичь мира, но "сначала один государственный деятель, а затем другие авантюристы с Запада" помешали украинцам подписать этот мир с россиянами.Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231223/ukraina-1917639244.html
https://ria.ru/20231223/ukraina-1917625502.html
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в мире, роберт фицо, россия, украина, евросоюз, словакия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Роберт Фицо, Россия, Украина, Евросоюз, Словакия
Премьер Словакии сделал шокирующее заявление о России

Премьер Словакии Фицо: теперь Россия будет диктовать условия на переговорах

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Отныне Россия будет диктовать условия на переговорах с Украиной, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию InfoVojna.

"Господствовало убеждение, что если дать украинцам оружие и деньги, то русские встанут на колени, будут бессильны и уничтожены. Эта стратегия не сработала. Россия не стоит на коленях. <…> Именно она будет говорить, когда будут проходить переговоры", — сказал он.
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Фицо подчеркнул, что Россия не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска, и призвал ЕС перестать отправлять на Украину оружие, потому что это не работает. По его мнению, это только приводит к тому, что Запад намерен воевать до последнего украинца и верит, что конфликт должен ослабить Россию, хотя очевидно, что это не так.
Кроме того, отметил премьер Словакии, вскоре после начала конфликта имелись два шанса достичь мира, но "сначала один государственный деятель, а затем другие авантюристы с Запада" помешали украинцам подписать этот мир с россиянами.
Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоберт ФицоРоссияУкраинаЕвросоюзСловакия
 
 
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