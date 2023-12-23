https://ria.ru/20231223/rossiya-1917641626.html

Премьер Словакии сделал шокирующее заявление о России

Премьер Словакии сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 23.12.2023

Премьер Словакии сделал шокирующее заявление о России

Отныне Россия будет диктовать условия на переговорах с Украиной, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию InfoVojna."Господствовало... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T12:43

2023-12-23T12:43

2023-12-23T13:02

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Отныне Россия будет диктовать условия на переговорах с Украиной, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию InfoVojna."Господствовало убеждение, что если дать украинцам оружие и деньги, то русские встанут на колени, будут бессильны и уничтожены. Эта стратегия не сработала. Россия не стоит на коленях. <…> Именно она будет говорить, когда будут проходить переговоры", — сказал он. Фицо подчеркнул, что Россия не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска, и призвал ЕС перестать отправлять на Украину оружие, потому что это не работает. По его мнению, это только приводит к тому, что Запад намерен воевать до последнего украинца и верит, что конфликт должен ослабить Россию, хотя очевидно, что это не так.Кроме того, отметил премьер Словакии, вскоре после начала конфликта имелись два шанса достичь мира, но "сначала один государственный деятель, а затем другие авантюристы с Запада" помешали украинцам подписать этот мир с россиянами.Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231223/ukraina-1917639244.html

https://ria.ru/20231223/ukraina-1917625502.html

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в мире, роберт фицо, россия, украина, евросоюз, словакия