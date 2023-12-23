https://ria.ru/20231223/roskosmos-1917652525.html
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили на космодром Восточный
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили на космодром Восточный - РИА Новости, 23.12.2023
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили на космодром Восточный
Первая лётная ракета-носитель "Ангара-А5" отправлена на Восточный, космическая инфраструктура на космодроме готова к началу подготовки к пуску, сообщил... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T14:14
2023-12-23T14:14
2023-12-23T17:40
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Первая лётная ракета-носитель "Ангара-А5" отправлена на Восточный, космическая инфраструктура на космодроме готова к началу подготовки к пуску, сообщил "Роскосмос" в Telegram. "Первая лётная "Ангара-А5" отправлена для лётно-конструкторских испытаний на Восточный", - говорится в сообщении. По данным госкорпорации, на космодроме завершили создание и проверку работоспособности инфраструктуры технического комплекса для подготовки ракет "Ангара", специалисты "Роскосмоса" подтвердили готовность и работоспособность систем стартового комплекса. "Таким образом, космическая инфраструктура для "Ангары" на Восточном готова к началу подготовки первой летной ракеты к пуску", - сообщили в "Роскосмосе". Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, в церемонии отправки ракеты из Омска принял губернатор региона Виталий Хоценко. В свою очередь сам губернатор опубликовал у себя Telegram-канале фотографии с готовой к отправке с омского завода "Полёт" ракетой и назвал ее отправку на испытания "историческим моментом, подтверждающий космическую мощь России", и гарантом независимого доступа в космос.Двадцать второго декабря на космодром Восточный был отправлен разгонный блок "Орион".В составе космического ракетного комплекса "Амур" I первого этапа на Восточном планируется применять трехступенчатые ракеты-носители тяжелого класса "Ангара-А5" и "Ангара-А5М".Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сообщил, что в госкорпорации надеются, что первый старт "Ангары" с Восточного состоится в первом квартале 2024 года."Амур" - название комплекса для ракет "Ангара" на Восточном. Стартовые и технические сооружения строятся там с 2018 года. Комплексные испытания старта прошли с 16 ноября по 11 декабря 2023 года.
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космос - риа наука, роскосмос, омская область, омск, виталий хоценко
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Наука, Омская область, Омск, Виталий Хоценко
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили на космодром Восточный
"Роскосмос": первая летная ракета-носитель "Ангара-А5" отправлена на Восточный
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Первая лётная ракета-носитель "Ангара-А5" отправлена на Восточный, космическая инфраструктура на космодроме готова к началу подготовки к пуску, сообщил "Роскосмос" в Telegram
.
«
"Первая лётная "Ангара-А5" отправлена для лётно-конструкторских испытаний на Восточный", - говорится в сообщении.
По данным госкорпорации, на космодроме завершили создание и проверку работоспособности инфраструктуры технического комплекса для подготовки ракет "Ангара", специалисты "Роскосмоса" подтвердили готовность и работоспособность систем стартового комплекса.
"Таким образом, космическая инфраструктура для "Ангары" на Восточном готова к началу подготовки первой летной ракеты к пуску", - сообщили в "Роскосмосе".
Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области
, в церемонии отправки ракеты из Омска
принял губернатор региона Виталий Хоценко
. В свою очередь сам губернатор опубликовал у себя Telegram-канале фотографии с готовой к отправке с омского завода "Полёт" ракетой и назвал ее отправку на испытания "историческим моментом, подтверждающий космическую мощь России", и гарантом независимого доступа в космос.
Двадцать второго декабря на космодром Восточный был отправлен разгонный блок "Орион".
В составе космического ракетного комплекса "Амур" I первого этапа на Восточном планируется применять трехступенчатые ракеты-носители тяжелого класса "Ангара-А5" и "Ангара-А5М".
Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сообщил, что в госкорпорации надеются, что первый старт "Ангары" с Восточного состоится в первом квартале 2024 года.
"Амур" - название комплекса для ракет "Ангара" на Восточном. Стартовые и технические сооружения строятся там с 2018 года. Комплексные испытания старта прошли с 16 ноября по 11 декабря 2023 года.
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