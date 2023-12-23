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Сафронов передавал секретные данные разведкам ФРГ и Чехии, сообщила ФСБ - РИА Новости, 23.12.2023
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20:44 23.12.2023 (обновлено: 23:02 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/razvedka-1917695768.html
Сафронов передавал секретные данные разведкам ФРГ и Чехии, сообщила ФСБ
Сафронов передавал секретные данные разведкам ФРГ и Чехии, сообщила ФСБ - РИА Новости, 23.12.2023
Сафронов передавал секретные данные разведкам ФРГ и Чехии, сообщила ФСБ
Бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов передавал разведке ФРГ секретные данные о сухопутной операции российских войск в Сирии, а Чехии — информацию о... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T20:44
2023-12-23T23:02
сирия
германия
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
иван сафронов
нато
чехия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов передавал разведке ФРГ секретные данные о сухопутной операции российских войск в Сирии, а Чехии — информацию о военных спутниках, заявил замначальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ Александр Чабан в специальном репортаже телеканала "Россия 24".По данным следствия, Сафронов впервые встретился с гражданином Германии Демури Ворониным в конце 2015 года. Последний представился руководителем консалтинговой компании."Сведения в отношении сухопутной операции Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. Вот эта информация на тот момент была секретной. Позже ее рассекретили. Но на тот момент это была информация абсолютно секретная", —сказал Чабан.По словам замначальника отдела СК, Сафронов быстро выполнил поручение, поскольку успел собрать всю необходимую информацию.Как отметил Чабан, за свою работу экс-советник главы "Роскосмоса" получил "скромное вознаграждение" — около 200 долларов."Воронин тарифы за сбор информации высчитывал, исходя из количества страниц, количества текста", — добавил он, отметив, что самого Сафронова эта сумма устраивала, ведь у него при этом появились новые контакты.В итоге обвиняемый получил около семи таких заданий и все их выполнил, уточнил Чабан.Тем не менее они оказались не единственными. Бывший советник главы "Роскосмоса" также сотрудничал с гражданином Чехии Мартином Ларышем."Первое знакомство с представителем чешской разведки у Сафронова состоялось в 2012 году. Тогда это была безобидная встреча вроде бы как двух коллег. Никаких заданий ему тогда не отрабатывалось. Это был период, скажем так, вербовки, выстраивания отношений. Ближе к 2013 году пошли первые предложения и первые задания", — сказал Чабан.По его словам, речь идет об Управлении по внешним связям и информации — органе внешней разведки Чехии, работающем не только на правительство своей страны, но и на НАТО. Так делают спецслужбы всех членов альянса, добавил он.В итоге Сафронов передавал Ларышу данные о спутниковой группировке, работавшей в интересах ГРУ.Кроме того, он собирал информацию о поставках комплексов С-300 и "Панцирь-С1" в Сирию: сроки выполнения, количество и места их размещения.Ларыш также просил узнать, на территории каких стран будут проходить военные учения "Боевое братство — 2019", собрать сведения о военных базах в Центральной Азии и мощностях российских железнодорожных войск (данные о базах и количестве вагонов), резюмировалось в репортаже.Дело СафроноваСафронова, занимавшегося до перехода в "Роскосмос" военной и космической тематикой в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", задержали 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонке одной из спецслужб НАТО.По данным Генпрокуратуры, собранные данные обвиняемый на возмездной основе систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована странами — членами Североатлантического альянса против безопасности России.Сам бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.
https://ria.ru/20231223/safronov-1917707027.html
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сирия, германия, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, иван сафронов, нато, чехия
Сирия, Германия, Роскосмос, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Иван Сафронов, НАТО, Чехия
Сафронов передавал секретные данные разведкам ФРГ и Чехии, сообщила ФСБ

ФСБ: Сафронов передавал разведке ФРГ секретные данные об операции России в Сирии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве
Бывший советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов передавал разведке ФРГ секретные данные о сухопутной операции российских войск в Сирии, а Чехии — информацию о военных спутниках, заявил замначальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ Александр Чабан в специальном репортаже телеканала "Россия 24".
По данным следствия, Сафронов впервые встретился с гражданином Германии Демури Ворониным в конце 2015 года. Последний представился руководителем консалтинговой компании.
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"Сведения в отношении сухопутной операции Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. Вот эта информация на тот момент была секретной. Позже ее рассекретили. Но на тот момент это была информация абсолютно секретная", —сказал Чабан.

Российские войска начали выполнять специальные задачи в Сирии с 30 сентября 2015 года.

По словам замначальника отдела СК, Сафронов быстро выполнил поручение, поскольку успел собрать всю необходимую информацию.
Как отметил Чабан, за свою работу экс-советник главы "Роскосмоса" получил "скромное вознаграждение" — около 200 долларов.
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"Воронин тарифы за сбор информации высчитывал, исходя из количества страниц, количества текста", — добавил он, отметив, что самого Сафронова эта сумма устраивала, ведь у него при этом появились новые контакты.

Воронина, имеющего гражданства России и Германии, впоследствии также осудили за госизмену. Он получил 13 лет и три месяца колонии строгого режима.

В итоге обвиняемый получил около семи таких заданий и все их выполнил, уточнил Чабан.
Тем не менее они оказались не единственными. Бывший советник главы "Роскосмоса" также сотрудничал с гражданином Чехии Мартином Ларышем.
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"Первое знакомство с представителем чешской разведки у Сафронова состоялось в 2012 году. Тогда это была безобидная встреча вроде бы как двух коллег. Никаких заданий ему тогда не отрабатывалось. Это был период, скажем так, вербовки, выстраивания отношений. Ближе к 2013 году пошли первые предложения и первые задания", — сказал Чабан.
По его словам, речь идет об Управлении по внешним связям и информации — органе внешней разведки Чехии, работающем не только на правительство своей страны, но и на НАТО. Так делают спецслужбы всех членов альянса, добавил он.
В итоге Сафронов передавал Ларышу данные о спутниковой группировке, работавшей в интересах ГРУ.
Кроме того, он собирал информацию о поставках комплексов С-300 и "Панцирь-С1" в Сирию: сроки выполнения, количество и места их размещения.
Ларыш также просил узнать, на территории каких стран будут проходить военные учения "Боевое братство — 2019", собрать сведения о военных базах в Центральной Азии и мощностях российских железнодорожных войск (данные о базах и количестве вагонов), резюмировалось в репортаже.
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Дело Сафронова

Сафронова, занимавшегося до перехода в "Роскосмос" военной и космической тематикой в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", задержали 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонке одной из спецслужб НАТО.
По данным Генпрокуратуры, собранные данные обвиняемый на возмездной основе систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована странами — членами Североатлантического альянса против безопасности России.
Сам бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.
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СирияГерманияРоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияИван СафроновНАТОЧехия
 
 
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