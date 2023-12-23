https://ria.ru/20231223/rastrata-1917657069.html
В Калининграде директора управляющей компании заподозрили в растрате
В Калининграде директора управляющей компании заподозрили в растрате - РИА Новости, 23.12.2023
В Калининграде директора управляющей компании заподозрили в растрате
Директор управляющей компании в Калининграде подозревается в растрате миллиона рублей, он не проводил по бухгалтерским документам часть денег, которые... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T14:49
2023-12-23T14:49
2023-12-23T14:50
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КАЛИНИНГРАД, 23 дек — РИА Новости. Директор управляющей компании в Калининграде подозревается в растрате миллиона рублей, он не проводил по бухгалтерским документам часть денег, которые предназначались ресурсной организации, сообщает Telegram-канал МВД 39. В полиции отметили, что с заявлением обратился директор ресурсоснабжающей организации. Он сообщил, что у одной из управляющих компаний есть долг по оплате за поставленные услуги. Руководитель в растрате денежных средств подозревал директора УК. "Директор управляющей компании в Калининграде подозревается в растрате крупной суммы денег... установлено, что 43-летний злоумышленник, пользуясь служебным положением, не проводил по бухгалтерским документам часть денежных средств, а оставлял их себе. Таким образом, он незаконно растратил около одного миллиона рублей", — говорится в сообщении. В настоящее время следователем возбуждено уголовное дело статье "Присвоение или растрата". Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231222/korruptsiya-1917417445.html
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происшествия, калининград, жкх
Происшествия, Калининград, ЖКХ
В Калининграде директора управляющей компании заподозрили в растрате
В Калининграде директора УК заподозрили в растрате миллиона рублей
КАЛИНИНГРАД, 23 дек — РИА Новости.
Директор управляющей компании в Калининграде подозревается в растрате миллиона рублей, он не проводил по бухгалтерским документам часть денег, которые предназначались ресурсной организации, сообщает Telegram-канал
МВД 39.
В полиции отметили, что с заявлением обратился директор ресурсоснабжающей организации. Он сообщил, что у одной из управляющих компаний есть долг по оплате за поставленные услуги. Руководитель в растрате денежных средств подозревал директора УК.
"Директор управляющей компании в Калининграде подозревается в растрате крупной суммы денег... установлено, что 43-летний злоумышленник, пользуясь служебным положением, не проводил по бухгалтерским документам часть денежных средств, а оставлял их себе. Таким образом, он незаконно растратил около одного миллиона рублей", — говорится в сообщении.
В настоящее время следователем возбуждено уголовное дело статье "Присвоение или растрата". Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Экс-глава ПФР Красноярского края получил 12,5 года за коррупцию