https://ria.ru/20231223/rastrata-1917657069.html

В Калининграде директора управляющей компании заподозрили в растрате

В Калининграде директора управляющей компании заподозрили в растрате - РИА Новости, 23.12.2023

В Калининграде директора управляющей компании заподозрили в растрате

Директор управляющей компании в Калининграде подозревается в растрате миллиона рублей, он не проводил по бухгалтерским документам часть денег, которые... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T14:49

2023-12-23T14:49

2023-12-23T14:50

происшествия

калининград

жкх

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КАЛИНИНГРАД, 23 дек — РИА Новости. Директор управляющей компании в Калининграде подозревается в растрате миллиона рублей, он не проводил по бухгалтерским документам часть денег, которые предназначались ресурсной организации, сообщает Telegram-канал МВД 39. В полиции отметили, что с заявлением обратился директор ресурсоснабжающей организации. Он сообщил, что у одной из управляющих компаний есть долг по оплате за поставленные услуги. Руководитель в растрате денежных средств подозревал директора УК. "Директор управляющей компании в Калининграде подозревается в растрате крупной суммы денег... установлено, что 43-летний злоумышленник, пользуясь служебным положением, не проводил по бухгалтерским документам часть денежных средств, а оставлял их себе. Таким образом, он незаконно растратил около одного миллиона рублей", — говорится в сообщении. В настоящее время следователем возбуждено уголовное дело статье "Присвоение или растрата". Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231222/korruptsiya-1917417445.html

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происшествия, калининград, жкх